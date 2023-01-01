В центральній частині Луцька 100 років тому була цукерня

В центральній частині Луцька 100 років тому була цукерня
Показали акварельне зображення кінця 1920 року фасаду будинку, який був зведений на розі нинішніх Лесі Українки та Кривого Валу. У цьому будинку була цукерня компаньйонів Нажимського та Урбанського.

Про це у фейсбуці повідомив краєзнавець Олександр Котис.

«Будинок Ґути Вайнрайх, родички Кронштейнів. Точніше, це один із напевно десятка будинків, які розташовувалися на цій ділянці. В наш час це права сторона вулиці Лесі Українки від Кривого Валу й аж до Градного Узвозу. Досить немалий шмат центральної частини міста, яка раніше належала Кронштейнам. Тут було багато магазинчиків, майстерень, ресторани та цукерні», – краєзнавець.

На фото - акварельне зображення фасаду будинку, який був зведений на розі нинішніх Лесі Українки та Кривого Валу. В радянський час він ще існував. На куті був так званий воєнторг. Потім будинок розібрали. У сумбурі не до кінця збереженої документації автор не вказаний. Кінець 1920-х.

Зазначається, що в цьому будинку була цукерня компаньйонів Нажимського та Урбанського, поки останній не відділився і не створив власну цукерню Italia, але також на цій ділянці, тільки вже на протилежній стороні – де вона дотикається до вулиці Градний Узвіз.

В центральній частині Луцька 100 років тому була цукерня

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Теги: цукерня, Луцьк
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