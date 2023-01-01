В центральній частині Луцька 100 років тому була цукерня

Нажимського та Урбанського.



Про це у фейсбуці Олександр Котис.



«Будинок Ґути Вайнрайх, родички Кронштейнів. Точніше, це один із напевно десятка будинків, які розташовувалися на цій ділянці. В наш час це права сторона вулиці Лесі Українки від Кривого Валу й аж до Градного Узвозу. Досить немалий шмат центральної частини міста, яка раніше належала Кронштейнам. Тут було багато магазинчиків, майстерень, ресторани та цукерні», – краєзнавець.



На фото - акварельне зображення фасаду будинку, який був зведений на розі нинішніх Лесі Українки та Кривого Валу. В радянський час він ще існував. На куті був так званий воєнторг. Потім будинок розібрали. У сумбурі не до кінця збереженої документації автор не вказаний. Кінець 1920-х.



Зазначається, що в цьому будинку була цукерня компаньйонів Нажимського та Урбанського, поки останній не відділився і не створив власну цукерню Italia, але також на цій ділянці, тільки вже на протилежній стороні – де вона дотикається до вулиці Градний Узвіз.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Показали акварельне зображення кінця 1920 року фасаду будинку, який був зведений на розі нинішніх Лесі Українки та Кривого Валу. У цьому будинку була цукерня компаньйонівтаПро це у фейсбуці повідомив краєзнавець«Будинок, родички. Точніше, це один із напевно десятка будинків, які розташовувалися на цій ділянці. В наш час це права сторона вулиці Лесі Українки від Кривого Валу й аж до Градного Узвозу. Досить немалий шмат центральної частини міста, яка раніше належала Кронштейнам. Тут було багато магазинчиків, майстерень, ресторани та цукерні», – краєзнавець.На фото - акварельне зображення фасаду будинку, який був зведений на розі нинішніх Лесі Українки та Кривого Валу. В радянський час він ще існував. На куті був так званий воєнторг. Потім будинок розібрали. У сумбурі не до кінця збереженої документації автор не вказаний. Кінець 1920-х.Зазначається, що в цьому будинку була цукерня компаньйонів Нажимського та Урбанського, поки останній не відділився і не створив власну цукерню Italia, але також на цій ділянці, тільки вже на протилежній стороні – де вона дотикається до вулиці Градний Узвіз.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію