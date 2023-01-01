На Волині попрощалися із Героєм Дмитром Вербицьким, який помер внаслідок захворювання

На Волині попрощалися із Героєм Дмитром Вербицьким, який помер внаслідок захворювання
У Нововолинську сьогодні, 9 травня, поховали захисника Дмитра Вербицького, який помер внаслідок захворювання.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Захисник 1983 року народження.

"Сьогодні назавжди попрощалися з Героєм Дмитром Вербицьким. Це невимовна втрата для рідних, громади, країни. Сумуємо разом з родиною, співчуваємо вашому горю. Дмитро назавжди залишиться у нашій пам’яті та серцях. Вічна йому слава та Царство Небесне", - йдеться в дописі.

На Волині попрощалися із Героєм Дмитром Вербицьким, який помер внаслідок захворювання


На Волині попрощалися із Героєм Дмитром Вербицьким, який помер внаслідок захворювання

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Теги: війна, Росія, Україна
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