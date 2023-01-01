На Волині попрощалися із Героєм Дмитром Вербицьким, який помер внаслідок захворювання

Дмитра Вербицького, який



Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Захисник 1983 року народження.



"Сьогодні назавжди попрощалися з Героєм Дмитром Вербицьким. Це невимовна втрата для рідних, громади, країни. Сумуємо разом з родиною, співчуваємо вашому горю. Дмитро назавжди залишиться у нашій пам’яті та серцях. Вічна йому слава та Царство Небесне", - йдеться в дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську сьогодні, 9 травня, поховали захисника, який помер внаслідок захворювання. Про це повідомив Нововолинський міський головаЗахисник 1983 року народження."Сьогодні назавжди попрощалися з Героєм Дмитром Вербицьким. Це невимовна втрата для рідних, громади, країни. Сумуємо разом з родиною, співчуваємо вашому горю. Дмитро назавжди залишиться у нашій пам’яті та серцях. Вічна йому слава та Царство Небесне", - йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію