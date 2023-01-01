На Волині попрощалися із Героєм Дмитром Вербицьким, який помер внаслідок захворювання
Сьогодні, 16:40
У Нововолинську сьогодні, 9 травня, поховали захисника Дмитра Вербицького, який помер внаслідок захворювання.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Захисник 1983 року народження.
"Сьогодні назавжди попрощалися з Героєм Дмитром Вербицьким. Це невимовна втрата для рідних, громади, країни. Сумуємо разом з родиною, співчуваємо вашому горю. Дмитро назавжди залишиться у нашій пам’яті та серцях. Вічна йому слава та Царство Небесне", - йдеться в дописі.
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Захисник 1983 року народження.
"Сьогодні назавжди попрощалися з Героєм Дмитром Вербицьким. Це невимовна втрата для рідних, громади, країни. Сумуємо разом з родиною, співчуваємо вашому горю. Дмитро назавжди залишиться у нашій пам’яті та серцях. Вічна йому слава та Царство Небесне", - йдеться в дописі.
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