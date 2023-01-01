Помер воїн з Волині Дмитро Вербицький

Помер воїн з Волині Дмитро Вербицький
Внаслідок захворювання помер захисник із Нововолинська Дмитро Вербицький, 1983 року народження.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Зустрічатимуть Героя завтра, в п’ятницю, 9 червня об 11:30 на в’їзді в місто.

Проведуть коридором шани до будинку, де мешкав Дмитро за адресою: 15-й мкрн буд. 29. Там о 12:00 відбудеться панахида.

О 13:00 в Свято-Михайлівському храмі на 15-му мкрн розпочнеться панахида і прощання.

Чин погребіння - на Алеї слави Героїв у Нововолинську (кладовище в районі 2-ї шахти).

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним воїна! Вічна пам’ять Захиснику!

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Теги: Дмитро Вербицький
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