Помер воїн з Волині Дмитро Вербицький





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Зустрічатимуть Героя завтра, в п’ятницю, 9 червня об 11:30 на в’їзді в місто.



Проведуть коридором шани до будинку, де мешкав Дмитро за адресою: 15-й мкрн буд. 29. Там о 12:00 відбудеться панахида.



О 13:00 в Свято-Михайлівському храмі на 15-му мкрн розпочнеться панахида і прощання.



Чин погребіння - на Алеї слави Героїв у Нововолинську (кладовище в районі 2-ї шахти).



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним воїна! Вічна пам’ять Захиснику!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок захворювання помер захисник із Нововолинська Дмитро Вербицький, 1983 року народження.Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.Зустрічатимуть Героя завтра, в п’ятницю, 9 червня об 11:30 на в’їзді в місто.Проведуть коридором шани до будинку, де мешкав Дмитро за адресою: 15-й мкрн буд. 29. Там о 12:00 відбудеться панахида.О 13:00 в Свято-Михайлівському храмі на 15-му мкрн розпочнеться панахида і прощання.Чин погребіння - на Алеї слави Героїв у Нововолинську (кладовище в районі 2-ї шахти).

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