НАТО має план на випадок ядерної катастрофи на ЗАЕС, – помічниця генсекретаря





Про це в інтерв’ю Байба Браже.



Посадовиця зазначила, що не хоче спекулювати щодо різних варіантів розвитку подій на ЗАЕС, зокрема з огляду на руйнування дамби Каховської ГЕС, що ставить під загрозу охолодження ядерних реакторів.



"Є чітке пояснення МАГАТЕ та заява генерального секретаря Гроссі про те, що зараз на цій атомній станції є достатньо води для охолодження на наступні декілька місяців. Тому зараз важливо використати цей час, щоби підготуватися до усіх можливих позаштатних ситуацій і забезпечити відсутність ризику нової катастрофи", – сказала вона.



Браже наголосила, що НАТО – це оборонний альянс, головним завданням якого є колективна оборона 31 держави-члена та їхнього населення.



"Тому нам потрібні плани захисту, які будуть виконуватися, для яких є достатні перевірені сили – і військові, і цивільні. Адже НАТО – це не лише військові. Я це все розповідаю, щоби пояснити: звичайно ж, у НАТО є необхідні плани", – додала вона.



Помічниця генсека додала, що Альянс "дуже уважно ставиться" до того, аби утриматися від спекуляцій на ядерній тематиці, оскільки питання ядерного стримування "викликає певні занепокоєння у суспільстві".



Раніше стало відомо, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі очолить наступну місію організації на Запорізькій атомній електростанції після підриву Росією Каховської гідроелектростанції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Альянс розробив плани на випадок різних подій у зв’язку з повномасштабною війною в Україні, зокрема й ядерним інцидентом на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції.Про це в інтерв’ю "Європейській правді" сказала помічниця генерального секретаря НАТО з публічної політикиПосадовиця зазначила, що не хоче спекулювати щодо різних варіантів розвитку подій на ЗАЕС, зокрема з огляду на руйнування дамби Каховської ГЕС, що ставить під загрозу охолодження ядерних реакторів."Є чітке пояснення МАГАТЕ та заява генерального секретаря Гроссі про те, що зараз на цій атомній станції є достатньо води для охолодження на наступні декілька місяців. Тому зараз важливо використати цей час, щоби підготуватися до усіх можливих позаштатних ситуацій і забезпечити відсутність ризику нової катастрофи", – сказала вона.Браже наголосила, що НАТО – це оборонний альянс, головним завданням якого є колективна оборона 31 держави-члена та їхнього населення."Тому нам потрібні плани захисту, які будуть виконуватися, для яких є достатні перевірені сили – і військові, і цивільні. Адже НАТО – це не лише військові. Я це все розповідаю, щоби пояснити: звичайно ж, у НАТО є необхідні плани", – додала вона.Помічниця генсека додала, що Альянс "дуже уважно ставиться" до того, аби утриматися від спекуляцій на ядерній тематиці, оскільки питання ядерного стримування "викликає певні занепокоєння у суспільстві".Раніше стало відомо, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергіїочолить наступну місію організації на Запорізькій атомній електростанції після підриву Росією Каховської гідроелектростанції.

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