Погода на завтра, 9 червня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 9 червня, у Луцьку та Волинській області
У п'ятницю, 9 червня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18° тепла, вдень 23-28° тепла.

За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Без опадів.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять священномученика Ферапонта, єпископа Сардійсього і мучениці Феодори діви. У народі є приказка: "На Федору не винось із хати сміття". У цей день не підмітали в домі і не мили підлоги, щоб не накликати біду. У минулі часи в цей день слідкували за мурахами: якщо навколо мурашника багато мурашок – на гарну погоду.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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