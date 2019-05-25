На Волині влітку не працюватиме жоден із заміських оздоровчих таборів. ВІДЕО

На Волині влітку не працюватиме жоден із заміських оздоровчих таборів. ВІДЕО
Усі дев’ять заміських оздоровчих таборів, розташованих на Волині не працюватимуть цього літа.

Про це розповіла Суспільному начальниця управління соцпослуг обласного департаменту соцзахисту населення Любов Яремчук.

Таке рішення ухвалила обласна міжвідомча комісія з питань відпочинку та оздоровлення дітей, бо жоден стаціонарний табір, куди діти заїжджають відпочивати на зміну, яка триває від 14 до 21 дня, не мають укриттів.

Хто організовує вишколи для дітей
Натомість в області організували вишколи для дітей на базі військово-патріотичного табору "Повстанець". Тут є укриття, на 78 людей, – розповів виконувач обов'язків керівника обласного Центру національно-патріотичного виховання Віталій Заянчуковський.

Їх організували обласне управління освіти і департамент культури, молоді та спорту, – розповіла заступниця директора цього департаменту Тетяна Грицук.

Зі слів чиновниці, п’ять вишколів відбудеться протягом літа, які будуть фінансуватися з обласного бюджету. На ці заходи буде витрачено близько 350 тисяч гривень.

Чого навчають на військово-патріотичному вишколі "Повстанець"
Учасники вишколу навчаються військової тактики, топографії, тактичної медицини, спортивного орієнтування та туризму, – розповів старший інструктор Дмитро Ткачук.

Каже: заняття ведуть професійні інструктори Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Нацгвардії України, громадських організацій та педагоги обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства.

Гра в Лазертаг
Цього разу грали в Лазертаг – тактичну спортивно-розважальну гру в реальному часі і просторі. Учасники використовували макети зброї – тагери, обладнані інфрачервоним випромінювачем для поразки супротивників, влучення в супротивника фіксується датчиками на голові.

"Під час гри ми можемо перевірити наскільки добре вивчили тактику та повторити усі команди в реальних діях. Перевіримо свою влучність та навчимося правильно вибирати краще укриття та працювати в команді", – учасник вишколу із села Мизове Олександр Оліферчук.

"Ми бігли, ми падали, ми повзли, ми стрибали, ми лякались. Нас навчили різноманітних команд", – говорить учасниця вишколу із Ратного Ольга Сидорук.

Учасники вишколу опановують нові навички впродовж семи днів. Протягом літа вишкіл відвідають 75 дітей віком від 14 років з усієї Волині, – каже Тетяна Грицук.


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Теги: літо, табір
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