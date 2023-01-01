У Луцьку бус зніс паркан та влетів у приватне подвір’я

У Луцьку бус зніс паркан та влетів у приватне подвір’я
На вулиці Олексія Шума у Луцьку надвечір 8 червня був злетів з дороги та влетів у подвір’я.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Відомо, що транспортний засіб зруйнував огорожу та отримав ушкодження.

За попередньою інформацією, водій був у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Деталі – згодом.

У Луцьку бус зніс паркан та влетів у приватне подвір’я

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Теги: ДТП
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