У Луцьку бус зніс паркан та влетів у приватне подвір’я
Сьогодні, 22:45
На вулиці Олексія Шума у Луцьку надвечір 8 червня був злетів з дороги та влетів у подвір’я.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Відомо, що транспортний засіб зруйнував огорожу та отримав ушкодження.
За попередньою інформацією, водій був у стані сильного алкогольного сп’яніння.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Відомо, що транспортний засіб зруйнував огорожу та отримав ушкодження.
За попередньою інформацією, водій був у стані сильного алкогольного сп’яніння.
Деталі – згодом.
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