У Луцьку бус зніс паркан та влетів у приватне подвір’я





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Відомо, що транспортний засіб зруйнував огорожу та отримав ушкодження.



За попередньою інформацією, водій був у стані сильного алкогольного сп’яніння.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Олексія Шума у Луцьку надвечір 8 червня був злетів з дороги та влетів у подвір’я.Про цеповідомили очевидці.Відомо, що транспортний засіб зруйнував огорожу та отримав ушкодження.За попередньою інформацією, водій був у стані сильного алкогольного сп’яніння.Деталі – згодом.

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