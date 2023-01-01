Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Білорусі





Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті уряду Великої Британії, пише



Зокрема, Велика Британія заборонила імпорт золота, цементу, деревини та каучуку з Білорусі, а також заблокувала експорт туди банкнот і банківського обладнання, товарів, технологій і матеріалів, які можуть бути використані для виробництва хімічної та біологічної зброї.



Також британські компанії зі сфери медіа та інтернет-провайдери обмежуватимуть доступ до сайтів білоруських медіа, які потрапили під санкції. Зазначається, що таке правило уже діє для підсанкційних російських ЗМІ.



"Британський уряд посилить боротьбу з обходом санкцій і обмежить доступ Білорусі до фінансових ринків Великої Британії з метою запобігти імпорту товарів з росії", — йдеться у пресрелізі.



Також санкції запровадили проти понад 100 людей та організацій з РБ. Зокрема, заморозили кошти великих державних підприємств, які є значними джерелами доходу та іноземної валюти для режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.



19 травня США розширили антиросійські санкції й додали понад 200 юридичних та фізичних осіб до списку обмежень, щоб запобігти доступу росії до товарів, необхідних їй на полі бою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Велика Британія розширила санкції проти Білорусі через її сприяння у війні, яку Росія веде проти України.Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті уряду Великої Британії, пише Суспільне Зокрема, Велика Британія заборонила імпорт золота, цементу, деревини та каучуку з Білорусі, а також заблокувала експорт туди банкнот і банківського обладнання, товарів, технологій і матеріалів, які можуть бути використані для виробництва хімічної та біологічної зброї.Також британські компанії зі сфери медіа та інтернет-провайдери обмежуватимуть доступ до сайтів білоруських медіа, які потрапили під санкції. Зазначається, що таке правило уже діє для підсанкційних російських ЗМІ."Британський уряд посилить боротьбу з обходом санкцій і обмежить доступ Білорусі до фінансових ринків Великої Британії з метою запобігти імпорту товарів з росії", — йдеться у пресрелізі.Також санкції запровадили проти понад 100 людей та організацій з РБ. Зокрема, заморозили кошти великих державних підприємств, які є значними джерелами доходу та іноземної валюти для режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.19 травня США розширили антиросійські санкції й додали понад 200 юридичних та фізичних осіб до списку обмежень, щоб запобігти доступу росії до товарів, необхідних їй на полі бою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію