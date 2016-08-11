Громадяни, які збирають допомогу на ЗСУ на свої картки, зобов’язані сплатити податки





Про це інформує



На початку червня Кабінет міністрів розширив перелік товарів та послуг, на які волонтери можуть збирати кошти без загрози оподаткування.



Зокрема Кабмін вніс зміни у додаток до постанови №112 від 24 лютого 2016 року «Про затвердження переліку засобів, товарів (робіт, послуг), сума (вартість) благодійної допомоги для закупівлі або у вигляді яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб».



Це сталося після публікації на «БізнесЦензор» про те, що Мінфін відмовлявся включити усі запропоновані волонтерами товари та послуги до переліку товарів, вартість яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб.



Проте це стосується лише громадян, які зареєстровані у Реєстрі волонтерів.



Тому редакція зацікавилася пошуком відповіді на ще одне питання: Чи потрібно тисячам громадян та військовим, які не зареєструвалися як офіційні волонтери, але збирали (і продовжують збирати) на свої карткові рахунки допомогу для підрозділів ЗСУ, сплачувати 19,5% із цих сум?



«БізнесЦензор» звернувся із запитом до Державної податкової служби з проханням роз'яснити, чи виникають у фізичних осіб, які не зареєстровані офіційно волонтерами, обов’язки подавати податкову декларацію та сплачувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з коштів, які були колективно зібрані на їхніх карткових рахунках для задоволення потреб Збройних Сил України?



У відповідь на запит ДПС повідомила, що перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків, визначені ст. 165 Податкового кодексу.



Зокрема (відповідно до п.п. «б» п.п. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165), до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків не включається сума благодійної допомоги, отриманої благодійниками ‒ фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів, і за умови документального підтвердження витрат на благодійну допомогу.



ДПС підкреслює, що за умови реєстрації благодійника-фізичної особи у Реєстрі волонтерів до 1 січня 2023 року, благодійна допомога, отримана ним з 24 лютого 2022 року не включаються до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (Згідно з законом від 16 листопада 2022 року № 2747-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, зібраної волонтерами»).



Тобто волонтеру, який зареєструвався в Реєстрі до січня 2023 року, не потрібно сплачувати 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% збору з грошей, які він зібрав на вказані рахунки з 24 лютого 2022 року і витрачав їх на купівлю товарів та послуг на потреби підрозділів ЗСУ та інших підрозділів (перелік таких установ та підрозділів деталізовано у відповіді на запит, який прикріпляємо нижче).



Також ці кошти не потрібно вказувати в податковій декларації.



Але чи потрібно громадянам, які збирали і збирають на свої рахунки допомогу для ЗСУ, але не зареєструвалися у Реєстрі волонтерів, сплачувати 19,5% із цих грошей?



На це питання ДПС відповіла, що якщо фізична особа не зареєструвалася у Реєстрів волонтерів до 1 січня 2023 року, то кошти, отримані нею на свої рахунки (картки Приватбанку та інших банків, або монобанка від Monobank) включаються до її загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інший дохід з відповідним оподаткуванням.



Тобто ДПС чітко каже, що громадяни, які до 1 січня 2023 року не зареєструвалися у Реєстрів волонтерів, зобов'язані подавати податкову декларацію і сплатити 18% ПДФО та 1,5% військового збору з грошей, які вони зібрали на потреби захисників України з 24 лютого 2022 року.



Коли потрібно подавати податкову декларацію та сплачувати податки?



Податкова декларація подається до 1 травня року, що настає за звітним. Після цього фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.



Публікуємо повну відповідь ДПС щодо оподаткування грошей, які не зареєстровані волонтери збирали на свої картки з 24 лютого 2022 року.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Громадяни, які збирають допомогу на Збройні сили України на свої картки, зобов’язані сплатити 19,5% податку.Про це інформує БізнесЦензор На початку червня Кабінет міністрів розширив перелік товарів та послуг, на які волонтери можуть збирати кошти без загрози оподаткування.Зокрема Кабмін вніс зміни у додаток до постанови №112 від 24 лютого 2016 року «Про затвердження переліку засобів, товарів (робіт, послуг), сума (вартість) благодійної допомоги для закупівлі або у вигляді яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб».Це сталося після публікації на «БізнесЦензор» про те, що Мінфін відмовлявся включити усі запропоновані волонтерами товари та послуги до переліку товарів, вартість яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб.Проте це стосується лише громадян, які зареєстровані у Реєстрі волонтерів.Тому редакція зацікавилася пошуком відповіді на ще одне питання: Чи потрібно тисячам громадян та військовим, які не зареєструвалися як офіційні волонтери, але збирали (і продовжують збирати) на свої карткові рахунки допомогу для підрозділів ЗСУ, сплачувати 19,5% із цих сум?«БізнесЦензор» звернувся із запитом до Державної податкової служби з проханням роз'яснити, чи виникають у фізичних осіб, які не зареєстровані офіційно волонтерами, обов’язки подавати податкову декларацію та сплачувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з коштів, які були колективно зібрані на їхніх карткових рахунках для задоволення потреб Збройних Сил України?У відповідь на запит ДПС повідомила, що перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків, визначені ст. 165 Податкового кодексу.Зокрема (відповідно до п.п. «б» п.п. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165), до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків не включається сума благодійної допомоги, отриманої благодійниками ‒ фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів, і за умови документального підтвердження витрат на благодійну допомогу.ДПС підкреслює, що за умови реєстрації благодійника-фізичної особи у Реєстрі волонтерів до 1 січня 2023 року, благодійна допомога, отримана ним з 24 лютого 2022 року не включаються до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (Згідно з законом від 16 листопада 2022 року № 2747-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, зібраної волонтерами»).Тобто волонтеру, який зареєструвався в Реєстрі до січня 2023 року, не потрібно сплачувати 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% збору з грошей, які він зібрав на вказані рахунки з 24 лютого 2022 року і витрачав їх на купівлю товарів та послуг на потреби підрозділів ЗСУ та інших підрозділів (перелік таких установ та підрозділів деталізовано у відповіді на запит, який прикріпляємо нижче).Також ці кошти не потрібно вказувати в податковій декларації.На це питання ДПС відповіла, що якщо фізична особа не зареєструвалася у Реєстрів волонтерів до 1 січня 2023 року, то кошти, отримані нею на свої рахунки (картки Приватбанку та інших банків, або монобанка від Monobank) включаються до її загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інший дохід з відповідним оподаткуванням.Тобто ДПС чітко каже, що громадяни, які до 1 січня 2023 року не зареєструвалися у Реєстрів волонтерів, зобов'язані подавати податкову декларацію і сплатити 18% ПДФО та 1,5% військового збору з грошей, які вони зібрали на потреби захисників України з 24 лютого 2022 року.Податкова декларація подається до 1 травня року, що настає за звітним. Після цього фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.Публікуємо повну відповідь ДПС щодо оподаткування грошей, які не зареєстровані волонтери збирали на свої картки з 24 лютого 2022 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію