Судитимуть майора СБУ з Волині, яка називала злочини росіян у Бучі «інсценуванням» та виправдовувала агресію рф
Сьогодні, 16:05
Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно співробітниці обласного управління СБУ за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України.
Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури
у сфері оборони Західного регіону.
Встановлено, що офіцерка заперечувала тимчасову окупацію Криму, війну називала "громадянським конфліктом", а злочини російських військових у Бучі – "інсценуванням".
На етапі досудового розслідування 50-річну службовицю відсторонили від посади та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
За вчинене їй загрожує від 5 до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна (або без такої).
Досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м.Львові, за оперативного супроводу співробітників внутрішньої безпеки у Волинській області Головного управління внутрішньої безпеки СБ України.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури
у сфері оборони Західного регіону.
Встановлено, що офіцерка заперечувала тимчасову окупацію Криму, війну називала "громадянським конфліктом", а злочини російських військових у Бучі – "інсценуванням".
На етапі досудового розслідування 50-річну службовицю відсторонили від посади та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
За вчинене їй загрожує від 5 до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна (або без такої).
Досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м.Львові, за оперативного супроводу співробітників внутрішньої безпеки у Волинській області Головного управління внутрішньої безпеки СБ України.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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