Судитимуть майора СБУ з Волині, яка називала злочини росіян у Бучі «інсценуванням» та виправдовувала агресію рф





Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури

у сфері оборони Західного регіону.



Встановлено, що офіцерка



На етапі досудового розслідування 50-річну службовицю відсторонили від посади та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.



За вчинене їй загрожує від 5 до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна (або без такої).



Досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м.Львові, за оперативного супроводу співробітників внутрішньої безпеки у Волинській області Головного управління внутрішньої безпеки СБ України.



Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно співробітниці обласного управління СБУ за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України.Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратуриу сфері оборони Західного регіону.Встановлено, що офіцерка заперечувала тимчасову окупацію Криму, війну називала "громадянським конфліктом" , а злочини російських військових у Бучі – "інсценуванням".На етапі досудового розслідування 50-річну службовицю відсторонили від посади та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.За вчинене їй загрожує від 5 до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна (або без такої).Досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м.Львові, за оперативного супроводу співробітників внутрішньої безпеки у Волинській області Головного управління внутрішньої безпеки СБ України.Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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