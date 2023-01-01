Судитимуть майора СБУ з Волині, яка називала злочини росіян у Бучі «інсценуванням» та виправдовувала агресію рф

Судитимуть майора СБУ з Волині, яка називала злочини росіян у Бучі «інсценуванням» та виправдовувала агресію рф
Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно співробітниці обласного управління СБУ за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури
у сфері оборони Західного регіону.

Встановлено, що офіцерка заперечувала тимчасову окупацію Криму, війну називала "громадянським конфліктом", а злочини російських військових у Бучі – "інсценуванням".

На етапі досудового розслідування 50-річну службовицю відсторонили від посади та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За вчинене їй загрожує від 5 до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна (або без такої).

Досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м.Львові, за оперативного супроводу співробітників внутрішньої безпеки у Волинській області Головного управління внутрішньої безпеки СБ України.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, майор СБУ, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині попрощалися із Героєм Дмитром Вербицьким, який помер внаслідок захворювання
Сьогодні, 16:40
У Луцьку водій закрив номерний знак світловідбиваючою плівкою
Сьогодні, 16:20
Судитимуть майора СБУ з Волині, яка називала злочини росіян у Бучі «інсценуванням» та виправдовувала агресію рф
Сьогодні, 16:05
У рф заявили, що тактичну ядерну зброю доставлять у Білорусь після 7-8 липня
Сьогодні, 15:45
У Луцьку врятували двох чоловіків, яких засипало землею. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 15:25
Схожі новини
На Волині директорів підприємства та коледжу судитимуть за привласнення 117 тисяч та їх розтрату На Волині директорів підприємства та коледжу судитимуть за привласнення 117 тисяч та їх розтрату
08 червень, 15:00
На Волині суд оштрафував 23-річного хлопця, який уп'яте намагався втекти з країни На Волині суд оштрафував 23-річного хлопця, який уп'яте намагався втекти з країни
07 червень, 13:10
Наркодилерка з Волині проведе за ґратами 4 роки Наркодилерка з Волині проведе за ґратами 4 роки
06 червень, 05:28
На Волині посадовця виправдали у справі про вимагання хабаря На Волині посадовця виправдали у справі про вимагання хабаря
02 червень, 14:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Громадяни, які збирають допомогу на ЗСУ на свої картки, зобов’язані сплатити податки
Сьогодні, 17:25
 0
В центральній частині Луцька 100 років тому була цукерня
Сьогодні, 17:10
 0
На Волині попрощалися із Героєм Дмитром Вербицьким, який помер внаслідок захворювання
Сьогодні, 16:40
 0
У Луцьку водій закрив номерний знак світловідбиваючою плівкою
Сьогодні, 16:20
 0
Судитимуть майора СБУ з Волині, яка називала злочини росіян у Бучі «інсценуванням» та виправдовувала агресію рф
Сьогодні, 16:05
 0
Медіа
відео
1/8