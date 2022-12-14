На Волині працівниця СБУ виправдовувала російську війну проти України, – ДБР





Про це повідомили у пресслужбі



Вона через месенджер надсилала повідомлення своїм знайомим та близьким родичам, в яких заперечувала російську агресію і називала російське вторгнення до України «внутрішнім громадянським конфліктом».



Майор СБУ повторювала наративи, які розповсюджує російська пропаганда про війну в Україні, стверджувала, що Україна не зможе існувати без РФ та Білорусі, що не тільки Крим, а інші частини України належать РФ.



Також вона переконувала рідних та близьких, що «це свої своїх бомблять на сході, російські військові не обстрілюють мирних жителів», а жахливі російській злочини проти мирного населення в Бучі називала «інсценуванням».



Співробітницю СБУ підозрюють у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.



Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення її від виконання обов'язків.



Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники ДБР у взаємодії з управлінням внутрішньої безпеки СБУ повідомили про підозру співробітниці Служби безпеки України на Волині.Про це повідомили у пресслужбі ДБР Вона через месенджер надсилала повідомлення своїм знайомим та близьким родичам, в яких заперечувала російську агресію і називала російське вторгнення до України «внутрішнім громадянським конфліктом».Майор СБУ повторювала наративи, які розповсюджує російська пропаганда про війну в Україні, стверджувала, що Україна не зможе існувати без РФ та Білорусі, що не тільки Крим, а інші частини України належать РФ.Також вона переконувала рідних та близьких, що «це свої своїх бомблять на сході, російські військові не обстрілюють мирних жителів», а жахливі російській злочини проти мирного населення в Бучі називала «інсценуванням».Співробітницю СБУ підозрюють у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення її від виконання обов'язків.Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

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