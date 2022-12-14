На Волині працівниця СБУ виправдовувала російську війну проти України, – ДБР
Сьогодні, 12:13
Працівники ДБР у взаємодії з управлінням внутрішньої безпеки СБУ повідомили про підозру співробітниці Служби безпеки України на Волині.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
Вона через месенджер надсилала повідомлення своїм знайомим та близьким родичам, в яких заперечувала російську агресію і називала російське вторгнення до України «внутрішнім громадянським конфліктом».
Майор СБУ повторювала наративи, які розповсюджує російська пропаганда про війну в Україні, стверджувала, що Україна не зможе існувати без РФ та Білорусі, що не тільки Крим, а інші частини України належать РФ.
Також вона переконувала рідних та близьких, що «це свої своїх бомблять на сході, російські військові не обстрілюють мирних жителів», а жахливі російській злочини проти мирного населення в Бучі називала «інсценуванням».
Співробітницю СБУ підозрюють у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення її від виконання обов'язків.
Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.
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Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
Вона через месенджер надсилала повідомлення своїм знайомим та близьким родичам, в яких заперечувала російську агресію і називала російське вторгнення до України «внутрішнім громадянським конфліктом».
Майор СБУ повторювала наративи, які розповсюджує російська пропаганда про війну в Україні, стверджувала, що Україна не зможе існувати без РФ та Білорусі, що не тільки Крим, а інші частини України належать РФ.
Також вона переконувала рідних та близьких, що «це свої своїх бомблять на сході, російські військові не обстрілюють мирних жителів», а жахливі російській злочини проти мирного населення в Бучі називала «інсценуванням».
Співробітницю СБУ підозрюють у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення її від виконання обов'язків.
Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Коментарі 2
Що це прихожанка відомого патріархату
Скільки ще такого падла в Україні ,розстрілювати цих кацапський непотріб потрібно ,а не садити щоб жерли трудовий хліб .
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