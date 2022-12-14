На Волині працівниця СБУ виправдовувала російську війну проти України, – ДБР

На Волині працівниця СБУ виправдовувала російську війну проти України, – ДБР
Працівники ДБР у взаємодії з управлінням внутрішньої безпеки СБУ повідомили про підозру співробітниці Служби безпеки України на Волині.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Вона через месенджер надсилала повідомлення своїм знайомим та близьким родичам, в яких заперечувала російську агресію і називала російське вторгнення до України «внутрішнім громадянським конфліктом».

Майор СБУ повторювала наративи, які розповсюджує російська пропаганда про війну в Україні, стверджувала, що Україна не зможе існувати без РФ та Білорусі, що не тільки Крим, а інші частини України належать РФ.

Також вона переконувала рідних та близьких, що «це свої своїх бомблять на сході, російські військові не обстрілюють мирних жителів», а жахливі російській злочини проти мирного населення в Бучі називала «інсценуванням».

Співробітницю СБУ підозрюють у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення її від виконання обов'язків.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, СБУ, підозра, працівниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Що це прихожанка відомого патріархату
Відповісти
Скільки ще такого падла в Україні ,розстрілювати цих кацапський непотріб потрібно ,а не садити щоб жерли трудовий хліб .
Відповісти
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стало відоме ім'я депутата міськради на Волині, який переправляв ухилянтів за кордон
Сьогодні, 12:36
Підозрюваного у вбивстві співмешканки у Благодатному взяли під варту
Сьогодні, 12:20
На Волині працівниця СБУ виправдовувала російську війну проти України, – ДБР
Сьогодні, 12:13
СБУ затримала інформаторів ФСБ, які шпигували за керівництвом столичних військкоматів
Сьогодні, 12:11
Росіяни влучили в Херсоні в зупинку громадського транспорту, 3 людини загинули
Сьогодні, 12:05
Схожі новини
СБУ на Волині розповіла про долю найгучніших справ, пов'язаних з нацбезпекою СБУ на Волині розповіла про долю найгучніших справ, пов'язаних з нацбезпекою
24 лютий, 17:49
Заступнику міністра охорони здоров'я, якого звільнили тиждень тому, повідомили про підозру Заступнику міністра охорони здоров'я, якого звільнили тиждень тому, повідомили про підозру
13 лютий, 10:22
Колишньому голові Херсонської ОВА повідомили про підозру Колишньому голові Херсонської ОВА повідомили про підозру
03 лютий, 20:22
У Зимному СБУ проводила обшуки не тільки в монастирі: деталі рейду. ВІДЕО У Зимному СБУ проводила обшуки не тільки в монастирі: деталі рейду. ВІДЕО
14 грудень, 2022, 21:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стало відоме ім'я депутата міськради на Волині, який переправляв ухилянтів за кордон
Сьогодні, 12:36
 0
Підозрюваного у вбивстві співмешканки у Благодатному взяли під варту
Сьогодні, 12:20
 0
На Волині працівниця СБУ виправдовувала російську війну проти України, – ДБР
Сьогодні, 12:13
 0
СБУ затримала інформаторів ФСБ, які шпигували за керівництвом столичних військкоматів
Сьогодні, 12:11
 0
Росіяни влучили в Херсоні в зупинку громадського транспорту, 3 людини загинули
Сьогодні, 12:05
 0
Медіа
відео
1/8