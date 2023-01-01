Стало відоме ім'я депутата міськради на Волині, який переправляв ухилянтів за кордон

Рудь Юрій Євгенович - депутат Ковельської міської ради від політичної партії Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина".



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



ДОВІДКОВО: народився він 20 січня 1971 року в місті Ковель Волинської області.



Освіта:



У 1987 році закінчив з відзнакою Ковельську середню школу №7.



1988-1994 рр. – навчався у Львівському державному медичному інституті за спеціальністю “Лікувальна справа”.



Трудова діяльність:



1994-1996 рр. – працював у Ковельському МТМО лікарем-інтерном за спеціальністю лікар-терапевт.



1998-2002 рр. – працював завідувачем відділення швидкої медичної допомоги Ковельського МТМО.



З 1996 р. по даний час – лікар-ендоскопіст відділення функціональної діагностики Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.



Нагадаємо, що за даними слідства, обранець громади – лікар територіального медичного об'єднання – та двоє жителів міста Ковеля пропонували



Свої послуги зловмисники оцінювали у 3 000 доларів США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стало відоме ім'я депутата міської ради на Волині, якого підозрюють у незаконному переправленні військовозобов'язаних за кордон. Це- депутат Ковельської міської ради від політичної партії Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина".Про цестало відомо з власних джерел.народився він 20 січня 1971 року в місті Ковель Волинської області.У 1987 році закінчив з відзнакою Ковельську середню школу №7.1988-1994 рр. – навчався у Львівському державному медичному інституті за спеціальністю “Лікувальна справа”.1994-1996 рр. – працював у Ковельському МТМО лікарем-інтерном за спеціальністю лікар-терапевт.1998-2002 рр. – працював завідувачем відділення швидкої медичної допомоги Ковельського МТМО.З 1996 р. по даний час – лікар-ендоскопіст відділення функціональної діагностики Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.Нагадаємо, що за даними слідства, обранець громади – лікар територіального медичного об'єднання – та двоє жителів міста Ковеля пропонували охочим виїхати з України чоловікам виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних та довідок військо-лікарських комісій щодо непридатності до несення служби , які під час воєнного стану дозволяють уникнути призову та надають право виїзду за кордон.Свої послуги зловмисники оцінювали у 3 000 доларів США.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію