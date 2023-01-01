Стало відоме ім'я депутата міськради на Волині, який переправляв ухилянтів за кордон

Стало відоме ім'я депутата міськради на Волині, який переправляв ухилянтів за кордон
Стало відоме ім'я депутата міської ради на Волині, якого підозрюють у незаконному переправленні військовозобов'язаних за кордон. Це Рудь Юрій Євгенович - депутат Ковельської міської ради від політичної партії Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина".

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

ДОВІДКОВО: народився він 20 січня 1971 року в місті Ковель Волинської області.

Освіта:

У 1987 році закінчив з відзнакою Ковельську середню школу №7.

1988-1994 рр. – навчався у Львівському державному медичному інституті за спеціальністю “Лікувальна справа”.

Трудова діяльність:

1994-1996 рр. – працював у Ковельському МТМО лікарем-інтерном за спеціальністю лікар-терапевт.

1998-2002 рр. – працював завідувачем відділення швидкої медичної допомоги Ковельського МТМО.

З 1996 р. по даний час – лікар-ендоскопіст відділення функціональної діагностики Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.

Нагадаємо, що за даними слідства, обранець громади – лікар територіального медичного об'єднання – та двоє жителів міста Ковеля пропонували охочим виїхати з України чоловікам виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних та довідок військо-лікарських комісій щодо непридатності до несення служби, які під час воєнного стану дозволяють уникнути призову та надають право виїзду за кордон.

Свої послуги зловмисники оцінювали у 3 000 доларів США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Депутат, Ковель, підозра, ухилянти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Такі є в кожній лікарні і заробляють на ухилянтах .
Відповісти
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стало відоме ім'я депутата міськради на Волині, який переправляв ухилянтів за кордон
Сьогодні, 12:36
Підозрюваного у вбивстві співмешканки у Благодатному взяли під варту
Сьогодні, 12:20
На Волині працівниця СБУ виправдовувала російську війну проти України, – ДБР
Сьогодні, 12:13
СБУ затримала інформаторів ФСБ, які шпигували за керівництвом столичних військкоматів
Сьогодні, 12:11
Росіяни влучили в Херсоні в зупинку громадського транспорту, 3 людини загинули
Сьогодні, 12:05
Схожі новини
На Волині депутат міськради за 3 000 доларів переправляв ухилянтів за кордон. ФОТО На Волині депутат міськради за 3 000 доларів переправляв ухилянтів за кордон. ФОТО
Сьогодні, 10:57
Підозру у державній зраді отримав депутат Верховної Ради, – СБУ Підозру у державній зраді отримав депутат Верховної Ради, – СБУ
10 лютий, 12:15
На Волині завідувачка держустанови вимагала 600 доларів хабаря за оренду приміщення На Волині завідувачка держустанови вимагала 600 доларів хабаря за оренду приміщення
30 січень, 16:33
Не вказав у декларації 4 авто та мільйони доходу: повідомили про підозру депутату Волинської облради Не вказав у декларації 4 авто та мільйони доходу: повідомили про підозру депутату Волинської облради
13 січень, 12:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стало відоме ім'я депутата міськради на Волині, який переправляв ухилянтів за кордон
Сьогодні, 12:36
 0
Підозрюваного у вбивстві співмешканки у Благодатному взяли під варту
Сьогодні, 12:20
 0
На Волині працівниця СБУ виправдовувала російську війну проти України, – ДБР
Сьогодні, 12:13
 0
СБУ затримала інформаторів ФСБ, які шпигували за керівництвом столичних військкоматів
Сьогодні, 12:11
 0
Росіяни влучили в Херсоні в зупинку громадського транспорту, 3 людини загинули
Сьогодні, 12:05
 0
Медіа
відео
1/8