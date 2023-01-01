Стало відоме ім'я депутата міськради на Волині, який переправляв ухилянтів за кордон
Сьогодні, 12:36
Стало відоме ім'я депутата міської ради на Волині, якого підозрюють у незаконному переправленні військовозобов'язаних за кордон. Це Рудь Юрій Євгенович - депутат Ковельської міської ради від політичної партії Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина".
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
ДОВІДКОВО: народився він 20 січня 1971 року в місті Ковель Волинської області.
Освіта:
У 1987 році закінчив з відзнакою Ковельську середню школу №7.
1988-1994 рр. – навчався у Львівському державному медичному інституті за спеціальністю “Лікувальна справа”.
Трудова діяльність:
1994-1996 рр. – працював у Ковельському МТМО лікарем-інтерном за спеціальністю лікар-терапевт.
1998-2002 рр. – працював завідувачем відділення швидкої медичної допомоги Ковельського МТМО.
З 1996 р. по даний час – лікар-ендоскопіст відділення функціональної діагностики Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.
Нагадаємо, що за даними слідства, обранець громади – лікар територіального медичного об'єднання – та двоє жителів міста Ковеля пропонували охочим виїхати з України чоловікам виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних та довідок військо-лікарських комісій щодо непридатності до несення служби, які під час воєнного стану дозволяють уникнути призову та надають право виїзду за кордон.
Свої послуги зловмисники оцінювали у 3 000 доларів США.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
ДОВІДКОВО: народився він 20 січня 1971 року в місті Ковель Волинської області.
Освіта:
У 1987 році закінчив з відзнакою Ковельську середню школу №7.
1988-1994 рр. – навчався у Львівському державному медичному інституті за спеціальністю “Лікувальна справа”.
Трудова діяльність:
1994-1996 рр. – працював у Ковельському МТМО лікарем-інтерном за спеціальністю лікар-терапевт.
1998-2002 рр. – працював завідувачем відділення швидкої медичної допомоги Ковельського МТМО.
З 1996 р. по даний час – лікар-ендоскопіст відділення функціональної діагностики Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.
Нагадаємо, що за даними слідства, обранець громади – лікар територіального медичного об'єднання – та двоє жителів міста Ковеля пропонували охочим виїхати з України чоловікам виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних та довідок військо-лікарських комісій щодо непридатності до несення служби, які під час воєнного стану дозволяють уникнути призову та надають право виїзду за кордон.
Свої послуги зловмисники оцінювали у 3 000 доларів США.
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Коментарі 1
Такі є в кожній лікарні і заробляють на ухилянтах .
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