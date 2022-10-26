На Волині депутат міськради за 3 000 доларів переправляв ухилянтів за кордон. ФОТО
Сьогодні, 10:57
Депутата міської ради на Волині підозрюють у незаконному переправленні військовозобов'язаних за кордон.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Керівник Волинської обласної прокуратури повідомив депутату однієї з міських рад області про підозру у вчиненому за попередньою змовою групою осіб сприянні в незаконному переправленні через кордон військовозобов'язаних чоловіків з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, обранець громади – лікар територіального медичного об'єднання – та двоє жителів міста Ковеля пропонували охочим виїхати з України чоловікам виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних та довідок військо-лікарських комісій щодо непридатності до несення служби, які під час воєнного стану дозволяють уникнути призову та надають право виїзду за кордон.
Свої послуги зловмисники оцінювали у 3 000 доларів США.
Затримали спільників під час одержання від 48-річного уродженця Луганської області частини оплати за виготовлені документи.
Усім трьом учасникам злочинної схеми повідомили про підозру у вчиненні цього злочину.
Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюють також їхню причетність до інших фактів переправлення ухилянтів за межі України.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Керівник Волинської обласної прокуратури повідомив депутату однієї з міських рад області про підозру у вчиненому за попередньою змовою групою осіб сприянні в незаконному переправленні через кордон військовозобов'язаних чоловіків з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, обранець громади – лікар територіального медичного об'єднання – та двоє жителів міста Ковеля пропонували охочим виїхати з України чоловікам виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних та довідок військо-лікарських комісій щодо непридатності до несення служби, які під час воєнного стану дозволяють уникнути призову та надають право виїзду за кордон.
Свої послуги зловмисники оцінювали у 3 000 доларів США.
Затримали спільників під час одержання від 48-річного уродженця Луганської області частини оплати за виготовлені документи.
Усім трьом учасникам злочинної схеми повідомили про підозру у вчиненні цього злочину.
Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюють також їхню причетність до інших фактів переправлення ухилянтів за межі України.
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