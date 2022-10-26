На Волині депутат міськради за 3 000 доларів переправляв ухилянтів за кордон. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.



Керівник Волинської обласної прокуратури повідомив депутату однієї з міських рад області про підозру у вчиненому за попередньою змовою групою осіб сприянні в незаконному переправленні через кордон військовозобов'язаних чоловіків з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).



За даними слідства,



Свої послуги зловмисники оцінювали у 3 000 доларів США.



Затримали спільників під час одержання від 48-річного уродженця Луганської області частини оплати за виготовлені документи.



Усім трьом учасникам злочинної схеми повідомили про підозру у вчиненні цього злочину.



Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюють також їхню причетність до інших фактів переправлення ухилянтів за межі України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутата міської ради на Волині підозрюють у незаконному переправленні військовозобов'язаних за кордон.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Керівник Волинської обласної прокуратури повідомив депутату однієї з міських рад області про підозру у вчиненому за попередньою змовою групою осіб сприянні в незаконному переправленні через кордон військовозобов'язаних чоловіків з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).За даними слідства, обранець громади – лікар територіального медичного об'єднання – та двоє жителів міста Ковеля пропонували охочим виїхати з України чоловікам виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних та довідок військо-лікарських комісій щодо непридатності до несення служби, які під час воєнного стану дозволяють уникнути призову та надають право виїзду за кордон.Свої послуги зловмисники оцінювали у 3 000 доларів США.Затримали спільників під час одержання від 48-річного уродженця Луганської області частини оплати за виготовлені документи.Усім трьом учасникам злочинної схеми повідомили про підозру у вчиненні цього злочину.Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюють також їхню причетність до інших фактів переправлення ухилянтів за межі України.

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