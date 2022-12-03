Після російських обстрілів повністю знеструмлена ЗАЕС

Після російських обстрілів повністю знеструмлена ЗАЕС
Сьогодні, 9 березня 2023 року, о 03:53 ночі внаслідок рашистських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

Про це інформує "Енергоатом".

Наразі станція знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу.

В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

Крім того, усі вітчизняні атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній Україні території, розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів. Станом на 06:30 ранку усі енергоблоки сумарно видають в енергосистему 4700 МВт.

Через окупацію станції та втручання представників росатома в її роботу можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС у безпековому режимі значно обмежені.

Наразі терміново необхідні дії усієї міжнародної спільноти задля виведення рашистських терористичних угрупувань з території Запорізької АЕС, передачі її під повний контроль компетентного легітимного оператора – українського Енергоатома, та відновлення умов збереження ядерної, радіаційної та фізичної безпеки ядерного об‘єкта.

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Теги: ЗАЕС, знеструмили
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