Після російських обстрілів повністю знеструмлена ЗАЕС





Про це інформує



Наразі станція знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу.



В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.



Крім того, усі вітчизняні атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній Україні території, розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів. Станом на 06:30 ранку усі енергоблоки сумарно видають в енергосистему 4700 МВт.



Через окупацію станції та втручання представників росатома в її роботу можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС у безпековому режимі значно обмежені.



Наразі терміново необхідні дії усієї міжнародної спільноти задля виведення рашистських терористичних угрупувань з території Запорізької АЕС, передачі її під повний контроль компетентного легітимного оператора – українського Енергоатома, та відновлення умов збереження ядерної, радіаційної та фізичної безпеки ядерного об‘єкта.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 9 березня 2023 року, о 03:53 ночі внаслідок рашистських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.Про це інформує "Енергоатом". Наразі станція знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу.В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.Крім того, усі вітчизняні атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній Україні території, розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів. Станом на 06:30 ранку усі енергоблоки сумарно видають в енергосистему 4700 МВт.Через окупацію станції та втручання представників росатома в її роботу можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС у безпековому режимі значно обмежені.Наразі терміново необхідні дії усієї міжнародної спільноти задля виведення рашистських терористичних угрупувань з території Запорізької АЕС, передачі її під повний контроль компетентного легітимного оператора – українського Енергоатома, та відновлення умов збереження ядерної, радіаційної та фізичної безпеки ядерного об‘єкта.

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