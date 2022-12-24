У Луцьку під час пожежі житлового будинку загинула жінка

8 березня у Луцьку на вулиці Базарній горів житловий будинок. Рятувальники при проведенні розвідки виявили тіло жінки.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Увечері трапилася пожежа в приватному житловому будинку на вулиці Базарній у Луцьку. О 22:21, за 6 хвилин після виклику, до місця події прибули бійці двох пожежно-рятувальних підрозділів – 2 та 25 ДПРЧ. З’ясувалося, що пожежа частково охопила перекриття й покрівлю, поширилася всередину будинку.При проведенні розвідки в будинку виявили тіло власниці, 1954 р.н.Горіння локалізували о 22:47, ліквідували – о 22:54. Для ліквідації пожежі залучали 3 одиниці техніки, працювали 15 рятувальників.Причина пожежі встановлюється. Імовірно, вогонь спалахнув через недолік конструкції нагрівальної печі.Після опівночі 9 березня горіла дерев’яна господарська споруда в селі Кортеліси на Ковельщині. Пожежу, що, імовірно, трапилася через коротке замикання електромережі, ліквідували рятувальники 14 ДПРЧ смт Ратно та працівники місцевої пожежної охорони с. Кортеліси.Вперше з початку року в області зафіксована пожежа сухої трави – наприкінці дня горіла торішня посуш на вулиці Луцькій у Нововолинську. Горіння на площі 0,8 га ліквідували рятувальники 5 ДПРЧ. Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановленої особи.