У Луцьку під час пожежі житлового будинку загинула жінка

У Луцьку під час пожежі житлового будинку загинула жінка
8 березня у Луцьку на вулиці Базарній горів житловий будинок. Рятувальники при проведенні розвідки виявили тіло жінки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Увечері трапилася пожежа в приватному житловому будинку на вулиці Базарній у Луцьку. О 22:21, за 6 хвилин після виклику, до місця події прибули бійці двох пожежно-рятувальних підрозділів – 2 та 25 ДПРЧ. З’ясувалося, що пожежа частково охопила перекриття й покрівлю, поширилася всередину будинку.

При проведенні розвідки в будинку виявили тіло власниці, 1954 р.н.
Горіння локалізували о 22:47, ліквідували – о 22:54. Для ліквідації пожежі залучали 3 одиниці техніки, працювали 15 рятувальників.
Причина пожежі встановлюється. Імовірно, вогонь спалахнув через недолік конструкції нагрівальної печі.

Після опівночі 9 березня горіла дерев’яна господарська споруда в селі Кортеліси на Ковельщині. Пожежу, що, імовірно, трапилася через коротке замикання електромережі, ліквідували рятувальники 14 ДПРЧ смт Ратно та працівники місцевої пожежної охорони с. Кортеліси.
У Луцьку під час пожежі житлового будинку загинула жінка

Вперше з початку року в області зафіксована пожежа сухої трави – наприкінці дня горіла торішня посуш на вулиці Луцькій у Нововолинську. Горіння на площі 0,8 га ліквідували рятувальники 5 ДПРЧ. Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
У Луцьку під час пожежі житлового будинку загинула жінка


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, пожежа, жінка, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія атакувала Вінницьку, Івано-Франківську, Одеську, Кіровоградську та ще 12 областей
Сьогодні, 11:20
У Луцьку під час пожежі житлового будинку загинула жінка
Сьогодні, 11:10
Після російських обстрілів повністю знеструмлена ЗАЕС
Сьогодні, 11:03
На Волині депутат міськради за 3 000 доларів переправляв ухилянтів за кордон. ФОТО
Сьогодні, 10:57
Аварійних відключень світла на Волині поки не застосовують
Сьогодні, 10:40
Схожі новини
У селі біля Луцька в пожежі загинув пенсіонер. ФОТО У селі біля Луцька в пожежі загинув пенсіонер. ФОТО
24 грудень, 2022, 12:17
На Волині під час пожежі загинули двоє братів. ФОТО На Волині під час пожежі загинули двоє братів. ФОТО
10 лютий, 2022, 12:48
У власному будинку згорів ексдиректор луцької гімназії. ВІДЕО У власному будинку згорів ексдиректор луцької гімназії. ВІДЕО
09 грудень, 2021, 21:19
На Волині в пожежі загинула пенсіонерка На Волині в пожежі загинула пенсіонерка
26 листопад, 2021, 12:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія атакувала Вінницьку, Івано-Франківську, Одеську, Кіровоградську та ще 12 областей
Сьогодні, 11:20
 0
У Луцьку під час пожежі житлового будинку загинула жінка
Сьогодні, 11:10
 0
Після російських обстрілів повністю знеструмлена ЗАЕС
Сьогодні, 11:03
 0
На Волині депутат міськради за 3 000 доларів переправляв ухилянтів за кордон. ФОТО
Сьогодні, 10:57
 0
Аварійних відключень світла на Волині поки не застосовують
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8