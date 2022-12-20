9 березня запустили маршрут № 57 «Луцьк – с.Боголюби»





Про це повідомляють у Луцькраді.



Зазначається, що на маршруті № 57 «Луцьк – с.Боголюби» здійснюють перевезення 4 автобуси.



Шлях проходження маршруту у прямому та зворотному напрямку такий: вул. Карбишева, вул. Конякіна (АС-1), вул. Карпенка-Карого (Завокзальний ринок), просп. Перемоги, просп. Василя Мойсея (РЦ «Промінь»), вул. Винниченка, вул. Шевченка («Нова лінія»), вул. Чернишевського, вул.Ковельська, с. Зміїнець, с. Боголюби (40 років Перемоги).



Місця міжзмінного відстою – на вул.Карбишева та у с.Боголюби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від сьогодні, 9 березня, розпочав роботу приміський автобусний маршрут № 57 «Луцьк – с.Боголюби».Про це повідомляють у Луцькраді.Зазначається, що на маршруті № 57 «Луцьк – с.Боголюби» здійснюють перевезення 4 автобуси.Шлях проходження маршруту у прямому та зворотному напрямку такий: вул. Карбишева, вул. Конякіна (АС-1), вул. Карпенка-Карого (Завокзальний ринок), просп. Перемоги, просп. Василя Мойсея (РЦ «Промінь»), вул. Винниченка, вул. Шевченка («Нова лінія»), вул. Чернишевського, вул.Ковельська, с. Зміїнець, с. Боголюби (40 років Перемоги).Місця міжзмінного відстою – на вул.Карбишева та у с.Боголюби.

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