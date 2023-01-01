На Волині досі розшукують 56-річного чоловіка, який зник понад місяць тому

Оперативники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження, 21 січня 1967 року народження, жителя селища Торчин.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.28 січня 2023 року після 14 години чоловік пішов з дому та досі не повернувся, де перебуває – невідомо.Поліцейські з’ясували, що розшукуваний пішов до знайомого у сусіднє село Сарнівка і звідти мав намір повертатися у Торчин навпростець через поле. Телефона при собі не мав. Правоохоронці та громадськість відпрацьовували територію, де міг бути зниклий, оглядали місцевість. Бажаних результатів вжиті заходи не дали.на вигляд 56 років, зріст 160 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке світле, очі сірі.у шапку чорного кольору, коричневу куртку, сірі джинси та коричневі черевики.відсутні зуби в ротовій порожнині."Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклого, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0665403692 або 102",- наголошують у поліції.