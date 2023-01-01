На Волині досі розшукують 56-річного чоловіка, який зник понад місяць тому

На Волині досі розшукують 56-річного чоловіка, який зник понад місяць тому
Оперативники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Семенчука Анатолія Володимировича, 21 січня 1967 року народження, жителя селища Торчин.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

28 січня 2023 року після 14 години чоловік пішов з дому та досі не повернувся, де перебуває – невідомо.

Поліцейські з’ясували, що розшукуваний пішов до знайомого у сусіднє село Сарнівка і звідти мав намір повертатися у Торчин навпростець через поле. Телефона при собі не мав. Правоохоронці та громадськість відпрацьовували територію, де міг бути зниклий, оглядали місцевість. Бажаних результатів вжиті заходи не дали.

Його прикмети: на вигляд 56 років, зріст 160 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке світле, очі сірі.

Був одягнений: у шапку чорного кольору, коричневу куртку, сірі джинси та коричневі черевики.

Особливі прикмети: відсутні зуби в ротовій порожнині.

"Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклого, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0665403692 або 102",- наголошують у поліції.

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Теги: Волинь, розшук, поліція
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