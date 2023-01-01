Розстріляним росіянами бійцем є Олександр Мацієвський – ТрО «Північ». ФОТО
Сьогодні, 11:40
Регіональне управління Сил Територіальної оборони «Північ» ЗСУ заявило, що воїном, якого російські воєнні злочинці розстріляли за слова «Слава Україні», є їхній боєць із Ніжина Чернігівської області Олександр Мацієвський.
Про це йдеться в повідомленні Регіонального управління Сил ТрО “Північ” Збройних Сил України, розміщеному у Фейсбуці.
Вся Україна побачила страту українського воїна, бійця 163 батальйону 119 окрема бригада ТрО Чернігівської області.
За інформацією ТрО "Північ", 30 грудня 2022 рок на околицях Соледару він і ще четверо військовослужбовців під час переміщення прийняли зустрічний бій з чисельнішими силами противника. Десь о 12-й годині візуальний контакт і зв'язок з ними зник. Прорватися до місця їхньої позиції підкріплення не змогло через безперервний мінометний обстріл та щільний вогонь зі стрілецької зброї.
"Ми до кінця не знаємо подробиці того бою. Невідомо, хто і як загинув, невідомо, як Олександр потрапив у полон, свідків на жаль не лишилося, всі загиблі або зниклі безвісті. Щодо відео: мати Олександра, його син Михайло і військовослужбовці його підрозділу впізнали побратима на цих кадрах", - йдеться у повідомленні.
Військові наголошують, що за деякий час відбувся обмін і тіла наших Героїв, що загинули у тому бою, було передано українській стороні. 14 лютого 2023 року Ніжин зміг провести в останню путь свого земляка.
"Мати твердо знає свого сина і його вчинок, який облетів увесь світ, його чітко характеризує. Вона впевнена, що побратими помстяться за нього", - йдеться у повідомленні.
Раніше 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького повідомляла, що загиблим є військовослужбовець Тимофій Миколайович Шадура.
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Про це йдеться в повідомленні Регіонального управління Сил ТрО “Північ” Збройних Сил України, розміщеному у Фейсбуці.
Вся Україна побачила страту українського воїна, бійця 163 батальйону 119 окрема бригада ТрО Чернігівської області.
За інформацією ТрО "Північ", 30 грудня 2022 рок на околицях Соледару він і ще четверо військовослужбовців під час переміщення прийняли зустрічний бій з чисельнішими силами противника. Десь о 12-й годині візуальний контакт і зв'язок з ними зник. Прорватися до місця їхньої позиції підкріплення не змогло через безперервний мінометний обстріл та щільний вогонь зі стрілецької зброї.
"Ми до кінця не знаємо подробиці того бою. Невідомо, хто і як загинув, невідомо, як Олександр потрапив у полон, свідків на жаль не лишилося, всі загиблі або зниклі безвісті. Щодо відео: мати Олександра, його син Михайло і військовослужбовці його підрозділу впізнали побратима на цих кадрах", - йдеться у повідомленні.
Військові наголошують, що за деякий час відбувся обмін і тіла наших Героїв, що загинули у тому бою, було передано українській стороні. 14 лютого 2023 року Ніжин зміг провести в останню путь свого земляка.
"Мати твердо знає свого сина і його вчинок, який облетів увесь світ, його чітко характеризує. Вона впевнена, що побратими помстяться за нього", - йдеться у повідомленні.
Раніше 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького повідомляла, що загиблим є військовослужбовець Тимофій Миколайович Шадура.
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