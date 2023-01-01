Розстріляним росіянами бійцем є Олександр Мацієвський – ТрО «Північ». ФОТО

Олександр Мацієвський.



Про це



Вся Україна побачила страту українського воїна, бійця 163 батальйону 119 окрема бригада ТрО Чернігівської області.



За інформацією ТрО "Північ", 30 грудня 2022 рок на околицях Соледару він і ще четверо військовослужбовців під час переміщення прийняли зустрічний бій з чисельнішими силами противника. Десь о 12-й годині візуальний контакт і зв'язок з ними зник. Прорватися до місця їхньої позиції підкріплення не змогло через безперервний мінометний обстріл та щільний вогонь зі стрілецької зброї.



"Ми до кінця не знаємо подробиці того бою. Невідомо, хто і як загинув, невідомо, як Олександр потрапив у полон, свідків на жаль не лишилося, всі загиблі або зниклі безвісті. Щодо відео: мати Олександра, його син Михайло і військовослужбовці його підрозділу впізнали побратима на цих кадрах", - йдеться у повідомленні.



Військові наголошують, що за деякий час відбувся обмін і тіла наших Героїв, що загинули у тому бою, було передано українській стороні. 14 лютого 2023 року Ніжин зміг провести в останню путь свого земляка.



"Мати твердо знає свого сина і його вчинок, який облетів увесь світ, його чітко характеризує. Вона впевнена, що побратими помстяться за нього", - йдеться у повідомленні.



Раніше 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького повідомляла, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Регіональне управління Сил Територіальної оборони «Північ» ЗСУ заявило, що воїном, якого російські воєнні злочинці розстріляли за слова «Слава Україні» , є їхній боєць із Ніжина Чернігівської областіПро це йдеться в повідомленні Регіонального управління Сил ТрО “Північ” Збройних Сил України, розміщеному у Фейсбуці.Вся Україна побачила страту українського воїна, бійця 163 батальйону 119 окрема бригада ТрО Чернігівської області.За інформацією ТрО "Північ", 30 грудня 2022 рок на околицях Соледару він і ще четверо військовослужбовців під час переміщення прийняли зустрічний бій з чисельнішими силами противника. Десь о 12-й годині візуальний контакт і зв'язок з ними зник. Прорватися до місця їхньої позиції підкріплення не змогло через безперервний мінометний обстріл та щільний вогонь зі стрілецької зброї."Ми до кінця не знаємо подробиці того бою. Невідомо, хто і як загинув, невідомо, як Олександр потрапив у полон, свідків на жаль не лишилося, всі загиблі або зниклі безвісті. Щодо відео: мати Олександра, його син Михайло і військовослужбовці його підрозділу впізнали побратима на цих кадрах", - йдеться у повідомленні.Військові наголошують, що за деякий час відбувся обмін і тіла наших Героїв, що загинули у тому бою, було передано українській стороні. 14 лютого 2023 року Ніжин зміг провести в останню путь свого земляка."Мати твердо знає свого сина і його вчинок, який облетів увесь світ, його чітко характеризує. Вона впевнена, що побратими помстяться за нього", - йдеться у повідомленні.Раніше 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького повідомляла, що загиблим є військовослужбовець Тимофій Миколайович Шадура.

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