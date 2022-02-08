У луцького тренера стався інфаркт: необхідні кошти на лікування

Євгена Михайловича Макара стався інфаркт. Необхідні значні кошти на лікування.



Про це



«Ситуація складна. Вдалося врятувати серце, але зараз терміново (13.03) необхідно робити складну операцію на судини в Києві. Вартість – понад 200 тис.грн», – йдеться у повідомленні.



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Макар Євген Михайлович

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