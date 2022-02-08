У луцького тренера стався інфаркт: необхідні кошти на лікування

У луцького тренера стався інфаркт: необхідні кошти на лікування
У тренера луцького клубу стрільби з лука Євгена Михайловича Макара стався інфаркт. Необхідні значні кошти на лікування.

Про це повідомили на сторінці «Луцьких соколів» у фейсбуці.

«Ситуація складна. Вдалося врятувати серце, але зараз терміново (13.03) необхідно робити складну операцію на судини в Києві. Вартість – понад 200 тис.грн», – йдеться у повідомленні.

Допомогти можна за такими реквізитами:

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Макар Євген Михайлович

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Теги: Макар, тренер, кошти на лікування, Луцьк, інфаркт
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