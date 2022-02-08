У луцького тренера стався інфаркт: необхідні кошти на лікування
Сьогодні, 11:55
У тренера луцького клубу стрільби з лука Євгена Михайловича Макара стався інфаркт. Необхідні значні кошти на лікування.
Про це повідомили на сторінці «Луцьких соколів» у фейсбуці.
«Ситуація складна. Вдалося врятувати серце, але зараз терміново (13.03) необхідно робити складну операцію на судини в Києві. Вартість – понад 200 тис.грн», – йдеться у повідомленні.
Допомогти можна за такими реквізитами:
4149 4393 1838 0197
Універсальна ПриватБанк
Макар Євген Михайлович
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Про це повідомили на сторінці «Луцьких соколів» у фейсбуці.
«Ситуація складна. Вдалося врятувати серце, але зараз терміново (13.03) необхідно робити складну операцію на судини в Києві. Вартість – понад 200 тис.грн», – йдеться у повідомленні.
Допомогти можна за такими реквізитами:
4149 4393 1838 0197
Універсальна ПриватБанк
Макар Євген Михайлович
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