СБУ затримала інформаторів ФСБ, які шпигували за керівництвом столичних військкоматів

СБУ затримала інформаторів ФСБ, які шпигували за керівництвом столичних військкоматів
Служба безпеки викрила нових учасників агентурної мережі ФСБ, яка діяла в різних регіонах України. Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації Сил оборони, а також інформували агресора про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури після ворожих ударів.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Шістьох російських агентів з цієї мережі СБУ затримала наприкінці лютого. Наразі затримали ще трьох інформаторів ФСБ. Вони намагалися приховано збирати закриті відомості поблизу українських військових частин.

Серед фігурантів – мешканець столичного регіону, який намагався виявити запасний командний пункт керівництва територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва.

Також він отримав завдання від ФСБ – потрапити «під легендою» в приміщення одного з військкоматів та провести там розвідку.
СБУ затримала інформаторів ФСБ, які шпигували за керівництвом столичних військкоматів

Інший зловмисник пішов на співпрацю з ворогом, оскільки розраховував на «посаду» в окупаційній адміністрації у разі захоплення частини південного регіону України.

За даними слідства, інформатори були на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником фсб, який залучив їх до негласного співробітництва після початку повномасштабного вторгнення.
Для комунікації використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал.
СБУ затримала інформаторів ФСБ, які шпигували за керівництвом столичних військкоматів

Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).
СБУ затримала інформаторів ФСБ, які шпигували за керівництвом столичних військкоматів

Наразі фігуранти під вартою. Триває розслідування.
Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
СБУ затримала інформаторів ФСБ, які шпигували за керівництвом столичних військкоматів

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Теги: СБУ, агенти ФСБ
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