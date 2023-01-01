СБУ затримала інформаторів ФСБ, які шпигували за керівництвом столичних військкоматів
Сьогодні, 12:11
Служба безпеки викрила нових учасників агентурної мережі ФСБ, яка діяла в різних регіонах України. Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації Сил оборони, а також інформували агресора про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури після ворожих ударів.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Шістьох російських агентів з цієї мережі СБУ затримала наприкінці лютого. Наразі затримали ще трьох інформаторів ФСБ. Вони намагалися приховано збирати закриті відомості поблизу українських військових частин.
Серед фігурантів – мешканець столичного регіону, який намагався виявити запасний командний пункт керівництва територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва.
Також він отримав завдання від ФСБ – потрапити «під легендою» в приміщення одного з військкоматів та провести там розвідку.
Інший зловмисник пішов на співпрацю з ворогом, оскільки розраховував на «посаду» в окупаційній адміністрації у разі захоплення частини південного регіону України.
За даними слідства, інформатори були на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником фсб, який залучив їх до негласного співробітництва після початку повномасштабного вторгнення.
Для комунікації використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал.
Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).
Наразі фігуранти під вартою. Триває розслідування.
Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Шістьох російських агентів з цієї мережі СБУ затримала наприкінці лютого. Наразі затримали ще трьох інформаторів ФСБ. Вони намагалися приховано збирати закриті відомості поблизу українських військових частин.
Серед фігурантів – мешканець столичного регіону, який намагався виявити запасний командний пункт керівництва територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва.
Також він отримав завдання від ФСБ – потрапити «під легендою» в приміщення одного з військкоматів та провести там розвідку.
Інший зловмисник пішов на співпрацю з ворогом, оскільки розраховував на «посаду» в окупаційній адміністрації у разі захоплення частини південного регіону України.
За даними слідства, інформатори були на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником фсб, який залучив їх до негласного співробітництва після початку повномасштабного вторгнення.
Для комунікації використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал.
Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).
Наразі фігуранти під вартою. Триває розслідування.
Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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