Підозрюваного у вбивстві співмешканки у Благодатному взяли під варту





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Слідчі встановили, що уночі 6 березня 2023 року нетверезий чоловік у будинку на вулиці Миру



Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 29-річному жителю селища Благодатне повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Слідчі встановили, що уночі 6 березня 2023 року нетверезий чоловік у будинку на вулиці Миру у Благодатному під час конфлікту побив до смерті 41-річну співмешканку. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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