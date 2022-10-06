Підозрюваного у вбивстві співмешканки у Благодатному взяли під варту

Підозрюваного у вбивстві співмешканки у Благодатному взяли під варту
За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 29-річному жителю селища Благодатне повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Слідчі встановили, що уночі 6 березня 2023 року нетверезий чоловік у будинку на вулиці Миру у Благодатному під час конфлікту побив до смерті 41-річну співмешканку.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.


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Теги: Благодатне, вбивство, взяли під варту
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