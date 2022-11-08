Експорт сільськогосподарської продукції через волинський кордон буде відбуватися по-новому

Від сьогодні, 9 березня 2023 року, змінили алгоритм взаємодії між відомствами України та Польщі щодо пропуску вантажних автомобілів з товарами, які підлягають ветеринарному контролю.Про це інформують у Волинській митниці.Зокрема, пропуск експорту сільськогосподарської продукції, яка прямує транзитом до польських портів "Гданськ", "Гдиня", "Свіноуйсьце", "Щецин" та/або до інших держав Європейського Союзу (окрім Польщі), здійснюватиметься без застосування ветеринарного контролю з боку польської сторони під час перетину кордону.Відтак, очікування пропуску вантажних автомобілів з цією категорією товарів повинно здійснюватись у загальній черзі (у тому числі електронній).Пропуск вантажних автомобілів, у яких кінцевим місцем доставки є територія Республіки Польща, здійснюється із застосуванням всіх видів контролю, передбачених польським законодавством. Тому для очікування пропуску таких вантажів - окрема черга.З метою унеможливлення випадків підміни транспортних документів або маніпулювання даними щодо кінцевого місця доставки (розвантаження) недобросовісними перевізниками, між країнами також узгоджені спільні заходи. Крім пломбування, у випадку транзиту через Польщу посадові особи митних органів з української сторони здійснюють проставлення додаткового відбитку особистої номерної печатки у графі 2 "Одержувач" міжнародної автомобільної накладної (CMR). На в'їзді до пункту пропуску з польської сторони, під час проходження вагового контролю, перевізник (водій) повинен пред'явити примірник CMR.За відсутності додаткових відміток посадових осіб митних органів України польська сторона залишає за собою право застосовувати усі додаткові контрольні процедури або повернути транспортний засіб на територію України. У разі виявлення невідповідності між задекларованим і фактичним місцем розвантаження товару українська сторона виключить експедиторів, які допустили такі порушення, від подальших операцій з перевезення вантажів.Крім автомобільних, цей алгоритм також буде застосовуватись до залізничних перевезень. З української сторони кожен вагон буде опломбовуватись, знімання митних пломб будуть здійснювати співробітники Державної митно-податкової служби Республіки Польща у трьох морських портах Польщі (Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце).Алгоритм змінили для прискорення експорту української сільгосппродукції за результатами спільних домовленостей, досягнутих нещодавно у Варшаві між Міністром аграрної політики та продовольства України та Віцепрем"єрміністром, Міністром сільського господарства та сільського розвитку Республіки Польща.