У Білорусі злетів МіГ-31К

У Білорусі злетів МіГ-31К
Після нічної масованої атаки росіян в Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у Білорусі зафіксували зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

Моніторингова група повідомляє, що літак МіГ-31К, який є ймовірним носієм "Кинджалів", злетів з аеродрому "Мачулищі" о 12:48.

Станом на 13:00 по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

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Теги: Білорусь, МіГ
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