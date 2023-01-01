У Білорусі злетів МіГ-31К
Сьогодні, 13:08
Після нічної масованої атаки росіян в Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у Білорусі зафіксували зліт російського винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
Моніторингова група повідомляє, що літак МіГ-31К, який є ймовірним носієм "Кинджалів", злетів з аеродрому "Мачулищі" о 12:48.
Станом на 13:00 по всій Україні оголосили повітряну тривогу.
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Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
Моніторингова група повідомляє, що літак МіГ-31К, який є ймовірним носієм "Кинджалів", злетів з аеродрому "Мачулищі" о 12:48.
Станом на 13:00 по всій Україні оголосили повітряну тривогу.
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