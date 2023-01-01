У Нововолинськ повернеться загиблий Герой Андрій Хрябченко

У Нововолинськ повернеться загиблий Герой Андрій Хрябченко
У п’ятницю, 10 березня, у місто назавжди повернеться Герой Андрій Хрябченко.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

«О 9:00 – зустріч на в’їзді в Нововолинськ. Живим коридором проводимо Захисника до його будинку за адресою: вулиця Соборна, 10. Там відбудеться невелика панахида о 10:00.

О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі на Шахтарському. повернеться Герой Андрій Хрябченко..

Вічна пам’ять!

Закликаю мешканців прийти й віддати данину шани Герою», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Герой загинув у районі Бахмута у бою з російськими окупантами.

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Теги: Нововолинськ, Хрябченко
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