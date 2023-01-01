У Нововолинськ повернеться загиблий Герой Андрій Хрябченко

Андрій Хрябченко.



Про це Борис Карпус.



«О 9:00 – зустріч на в’їзді в Нововолинськ. Живим коридором проводимо Захисника до його будинку за адресою: вулиця Соборна, 10. Там відбудеться невелика панахида о 10:00.



О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі на Шахтарському. повернеться Герой Андрій Хрябченко..



Вічна пам’ять!



Закликаю мешканців прийти й віддати данину шани Герою», – йдеться у дописі.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п’ятницю, 10 березня, у місто назавжди повернеться ГеройПро це повідомив міський голова Нововолинська«О 9:00 – зустріч на в’їзді в Нововолинськ. Живим коридором проводимо Захисника до його будинку за адресою: вулиця Соборна, 10. Там відбудеться невелика панахида о 10:00.О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі на Шахтарському. повернеться Герой Андрій Хрябченко..Вічна пам’ять!Закликаю мешканців прийти й віддати данину шани Герою», – йдеться у дописі.Нагадаємо, Герой загинув у районі Бахмута у бою з російськими окупантами.

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