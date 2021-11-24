У Луцьку відкриється центр підтримки підприємців «Дія.Бізнес»

Нова локація стане місцем для об’єднання підприємницької спільноти Волинської області. Відвідувачі зможуть отримати корисні послуги для розвитку власної справи: від безоплатних консультацій і освітніх бізнес-подій до робочого коворкінг-простору та pop-up-локації для тестування свого продукту перед виходом на ринок.Про це інформує відділ медіа комунікацій Волинської ОДА.Для втілення проєкту Офіс з розвитку підприємництва та експорту, який упроваджує національний проєкт Дія.Бізнес разом із Мінцифрою, Волинська обласна військова адміністрація, IT-компанії ideil та redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group підписали багатосторонній меморандум про співпрацю.Заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграціїзауважила: «Відкриття центру підтримки підприємців у Луцьку є важливою ініціативою, яка сприятиме розвитку та підтримці малого та середнього бізнесу в країні. Це важливий крок у забезпеченні місцевих підприємців необхідними знаннями та навичками для успішного ведення власної справи та сприяння прийняттю обґрунтованіих бізнес-рішень. Мінцифра будує країну підприємців, і ми впевнені, що центр Дія.Бізнес у Луцьку позитивно вплине на розвиток місцевої економіки та сприятиме створенню нових робочих місць, що має велике значення для покращення життя громад».«Відкриття центру підтримки підприємців у Луцьку — це створення єдиного місця для нетворкінгу, презентацій власного продукту, навчання та безоплатних консультацій для локального бізнесу, а також тих українців, які лише рухаються у цьому напрямі. Ми вдячні партнерам за спільні прагнення та синергію в роботі щодо розвитку підприємництва в регіоні. Підтримуючи спільно місцевий бізнес, ми не лише зміцнюємо економічний фронт, а й наближаємо нашу країну до перемоги», — зазначив, директор державної установи «Офіс з розвитку підприємництва та експорту».Під час зустрічі-підписання учасники також обговорили подальшу співпрацю для майбутнього розвитку підприємництва у Луцьку.«Дія.Бізнес у Луцьку — це дуже очікуваний проєкт, над яким ми спільно працювали, щоб створити місце, яке транслює нові цінності, де підприємці, науковці, креативники та влада зможуть обмінюватися досвідом, створювати нові проєкти та налагоджувати ділові контакти.Це один із важливих кроків для нашого регіону в розвитку інноваційного бізнесу і нових підходів співпраці “влада — наука — бізнес”, які підтримує Волинська ОВА в розвитку цифровізації та інновацій в регіоні. Наша мета — створити ефективну інноваційну екосистему, яка є фундаментом розвитку цифрової економіки нашого регіону. Це проєкт про важливість партнерства і підтримки на всіх рівнях, що особливо важливо в умовах війни та відбудови країни, підтримки економіки, створення нових робочих місць, ефективних проєктів для регіону, стимулювання бізнесу із залученням цифрових та сучасних можливостей. Дія.Бізнес у Луцьку стане місцем партнерств та створення нових проєктів», — поділилася баченням Вікторія Левчук, заступниця голови Волинської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO).Центри підтримки підприємців відкривають за ініціативи Мінцифри, Офісу з розвитку підприємництва та експорту та за підтримки партнерів. На відкриття не використовують бюджетні кошти.Засновник IT-компанії ideil, який є одним з ініціаторів відкриття центру Дія.Бізнес у Луцьку, зазначив:«Навчання — це не лише про школу та університет. Нових знань потребують усі, а особливо ті, хто хоче створити чи розвивати свій бізнес. Ми живемо у непрості часи, тому повинні докладати більше зусиль для досягнення успіху та поставлених цілей. Дія.Бізнес стане простором, де можна буде здобути цінні знання та знайти правильних людей, які зможуть поділитися досвідом та допоможуть уникнути проблем, з якими стикається майже кожен підприємець».70% послуг центру Дія.Бізнес безкоштовні для бізнесу. Решта 30% допомагають сплачувати оренду, заробітну плату команди, що працює в центрах підтримки підприємців Дія.Бізнес.Представник ІТ-компанії redesignнаголосив: «Основною нашою метою є допомогти створити місце, де в спілкуванні, навчанні та взаємодії народжуватимуться нові ідеї, нові бізнеси, а головне — енергія і мотивація рухатися до результатів попри обставини. А ще для нас важливо відновлювати культуру інвестицій у науку та соціальні проєкти безпосередньо від бізнесу, який поза політикою».«Підтримка підприємців сьогодні — це насамперед посилення стійкості української економіки, інвестиції у наше майбутнє. Маючи понад 30-річний досвід обслуговування середнього та малого бізнесу в різних містах України, ми бачимо позитивний та сталий вплив підприємців на місцеві громади. Ми переконані, що новий центр Дія.Бізнес пожвавить підприємницьку спільноту в Луцьку та регіоні, стане освітнім та нетворкінговим хабом, де місцеві підприємці зможуть обмінюватись досвідом і навчатись, отримуватимуть фінансову експертизу; місцем, де з’являтимуться нові стратегії розвитку та історії успіху», — зазначив, голова Правління UKRSIBBANK BNP Paribas Group.Центр Дія.Бізнес у Луцьку буде відкрито за ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки IT-компаній ideil і redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group.Дізнаватися новини щодо відкриття та активностей центру можна на сторінках Дія.Бізнес у Луцьку:Загалом, з 2020 року відкрито 11 центрів Дія.Бізнес в Україні, а 12-й і перший центр за кордоном відкрито у 2022 році у Варшаві після початку повномасштабної війни на підтримку громадян України, що вимушено переїхали до Польщі.