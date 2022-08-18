Волиняни подали понад 250 анкет до бригади «Лють»

Волиняни подали понад 250 анкет до бригади «Лють»
На Волині чоловіки й жінки активно подають заявки на службу в підрозділ «Лють» та готові виганяти окупантів з нашої землі.

Про це йшлося під час робочої зустрічі начальник Волинської ОВА Юрія Погуляйка з керівництвом ГУНП у Волинській області, повідомляють на сайті Волинської ОВА.

«Станом на сьогодні зареєстровано понад 250 анкет лише з нашої області в цю бригаду НПУ, також активно долучаються до «Люті» і поліцейські з-поміж діючих працівників, які значно підсилять цю бригаду. Тож набір до лав «Люті» активно триває», – зазначив очільник області.

Також Юрій Погуляйко та Юрій Крошко оглянули мобільний ситуаційний центр, обладнаний на базі повнопривідного автомобіля Isuzu.

Цей ситуаційний центр дає змогу відслідковувати безпекову ситуацію в області на великих відстанях в он-лайн режимі, здійснювати моніторинг та відстеження як фактів порушення законодавства, так і ситуації, пов’язаної з можливими воєнними діями на території області.

Перебуваючи в будь-якій точці Волині, є можливість бачити й аналізувати безпекову ситуацію на значних ділянках області.

Все це допомагає оперативніше отримувати інформацію про події та негайно на них реагувати, приймати в стислі терміни управлінські рішення, і, як наслідок, ефективно застосовувати сили й засоби, що перебувають в розпорядженні ГУНП у Волинській області.
Волиняни подали понад 250 анкет до бригади «Лють»
Волиняни подали понад 250 анкет до бригади «Лють»
Волиняни подали понад 250 анкет до бригади «Лють»
Волиняни подали понад 250 анкет до бригади «Лють»


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Теги: Лють, Волинь, анкети, бригада
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