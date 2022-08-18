Волиняни подали понад 250 анкет до бригади «Лють»





Про це йшлося під час робочої зустрічі начальник Волинської ОВА Юрія Погуляйка з керівництвом ГУНП у Волинській області,



«Станом на сьогодні зареєстровано понад 250 анкет лише з нашої області в цю бригаду НПУ, також активно долучаються до «Люті» і поліцейські з-поміж діючих працівників, які значно підсилять цю бригаду. Тож набір до лав «Люті» активно триває», – зазначив очільник області.



Також Юрій Погуляйко та Юрій Крошко оглянули мобільний ситуаційний центр, обладнаний на базі повнопривідного автомобіля Isuzu.



Цей ситуаційний центр дає змогу відслідковувати безпекову ситуацію в області на великих відстанях в он-лайн режимі, здійснювати моніторинг та відстеження як фактів порушення законодавства, так і ситуації, пов’язаної з можливими воєнними діями на території області.



Перебуваючи в будь-якій точці Волині, є можливість бачити й аналізувати безпекову ситуацію на значних ділянках області.



Все це допомагає оперативніше отримувати інформацію про події та негайно на них реагувати, приймати в стислі терміни управлінські рішення, і, як наслідок, ефективно застосовувати сили й засоби, що перебувають в розпорядженні ГУНП у Волинській області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині чоловіки й жінки активно подають заявки на службу в підрозділ «Лють» та готові виганяти окупантів з нашої землі.Про це йшлося під час робочої зустрічі начальник Волинської ОВАз керівництвом ГУНП у Волинській області, повідомляють на сайті Волинської ОВА.«Станом на сьогодні зареєстровано понад 250 анкет лише з нашої області в цю бригаду НПУ, також активно долучаються до «Люті» і поліцейські з-поміж діючих працівників, які значно підсилять цю бригаду. Тож набір до лав «Люті» активно триває», – зазначив очільник області.Також Юрій Погуляйко та Юрій Крошко оглянули мобільний ситуаційний центр, обладнаний на базі повнопривідного автомобіля Isuzu.Цей ситуаційний центр дає змогу відслідковувати безпекову ситуацію в області на великих відстанях в он-лайн режимі, здійснювати моніторинг та відстеження як фактів порушення законодавства, так і ситуації, пов’язаної з можливими воєнними діями на території області.Перебуваючи в будь-якій точці Волині, є можливість бачити й аналізувати безпекову ситуацію на значних ділянках області.Все це допомагає оперативніше отримувати інформацію про події та негайно на них реагувати, приймати в стислі терміни управлінські рішення, і, як наслідок, ефективно застосовувати сили й засоби, що перебувають в розпорядженні ГУНП у Волинській області.

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