Сьогодні на Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Мельничуком

Сьогодні на Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Мельничуком
Сьогодні, 9 березня, Ківерцівська громада попрощалася із загиблим Героєм, мешканцем міста Ківерці – Дмитром Мельничуком.

Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.

"В останню дорогу Дмитра проводжали дружина, діти, рідні, міська влада та жителі громади. Відспівування відбулося в Свято-Покровському соборі міста Ківерці. Поховали загиблого Героя на Алеї Слави міського кладовища", - йдеться в повідомленні.

Дмитро Мельничук, 1978 року народження, загинув, захищаючи Україну, 3 березня 2023 року в результаті виконання бойового завдання в районі населених пунктів Іванівське та Часів Яр Донецької області.

У загиблого залишилися дружина та діти.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Сьогодні на Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Мельничуком
Сьогодні на Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Мельничуком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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Героям Слава!!
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