Сьогодні на Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Мельничуком
Сьогодні, 15:30
Сьогодні, 9 березня, Ківерцівська громада попрощалася із загиблим Героєм, мешканцем міста Ківерці – Дмитром Мельничуком.
Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
"В останню дорогу Дмитра проводжали дружина, діти, рідні, міська влада та жителі громади. Відспівування відбулося в Свято-Покровському соборі міста Ківерці. Поховали загиблого Героя на Алеї Слави міського кладовища", - йдеться в повідомленні.
Дмитро Мельничук, 1978 року народження, загинув, захищаючи Україну, 3 березня 2023 року в результаті виконання бойового завдання в районі населених пунктів Іванівське та Часів Яр Донецької області.
У загиблого залишилися дружина та діти.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
"В останню дорогу Дмитра проводжали дружина, діти, рідні, міська влада та жителі громади. Відспівування відбулося в Свято-Покровському соборі міста Ківерці. Поховали загиблого Героя на Алеї Слави міського кладовища", - йдеться в повідомленні.
Дмитро Мельничук, 1978 року народження, загинув, захищаючи Україну, 3 березня 2023 року в результаті виконання бойового завдання в районі населених пунктів Іванівське та Часів Яр Донецької області.
У загиблого залишилися дружина та діти.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Коментарі 1
Героям Слава!!
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