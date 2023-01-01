Сьогодні на Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Мельничуком

Дмитром Мельничуком.



Про це



"В останню дорогу Дмитра проводжали дружина, діти, рідні, міська влада та жителі громади. Відспівування відбулося в Свято-Покровському соборі міста Ківерці. Поховали загиблого Героя на Алеї Слави міського кладовища", - йдеться в повідомленні.



Дмитро Мельничук, 1978 року народження, загинув, захищаючи Україну, 3 березня 2023 року в результаті виконання бойового завдання в районі населених пунктів Іванівське та Часів Яр Донецької області.



У загиблого залишилися дружина та діти.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 9 березня, Ківерцівська громада попрощалася із загиблим Героєм, мешканцем міста Ківерці –Про це повідомили у Ківерцівській міській раді."В останню дорогу Дмитра проводжали дружина, діти, рідні, міська влада та жителі громади. Відспівування відбулося в Свято-Покровському соборі міста Ківерці. Поховали загиблого Героя на Алеї Слави міського кладовища", - йдеться в повідомленні.Дмитро Мельничук, 1978 року народження, загинув, захищаючи Україну, 3 березня 2023 року в результаті виконання бойового завдання в районі населених пунктів Іванівське та Часів Яр Донецької області.У загиблого залишилися дружина та діти.

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