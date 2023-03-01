Польща передала Україні ще 10 Leopard 2

Польща передала Україні ще 10 Leopard 2
У Польщі завершилось навчання українських військовослужбовців на танках Leopard 2, і Україна отримала решту 10 з 14 обіцяних одиниць техніки з польського боку.

Про це заявив віцепрем’єр – міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, – повідомляє «Європейська правда».

«Ми підтримуємо Україну в межах міжнародної коаліції. Крім польських 14 танків Leopard, у складі цього батальйону є також чотири танки з Канади, вісім танків із Норвегії, а також шість – з Іспанії», – зазначив міністр.

Він додав, що веде переговори з іспанською колегою Маргаритою Роблес щодо можливого надання Україні більшої кількості танків – «можливо, ще чотирьох».

«Тож ми, безумовно, маємо справу з батальйоном важких танків, які у випадку польської сторони вже передані, а у випадку наших союзників будуть передані Україні в дуже короткий час», – підкреслив він.

Польський міністр оборони також нагадав про ідею створення центру обслуговування танків Leopard 2 в Польщі, яку обговорює з Німеччиною.

«Проблема полягає в тому, щоб забезпечити запасні частини для цих танків. 20 років тому виробництво цих частин припинилося, але ми готові відновити це виробництво. Звичайно, у співпраці з німцями ми ведемо діалог про те, щоб танки Leopard, які були або будуть поставлені в Україну, обслуговувалися і ремонтувалися в Польщі», – пояснив Блащак.

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Теги: Leopard, танки, Польща, Україна
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