РФ може ще два роки воювати проти України з поточною інтенсивністю, – розвідка Литви





Про це повідомляє Елегіюса Павлавічуса, яку приводить Sky News.



"Тих ресурсів, якими зараз володіє Росія, вистачить, щоб продовжити війну з нинішньою інтенсивністю протягом двох років", - сказав Павлавічус.



За його словами, це також буде залежати від підтримки російських військових з боку таких держав, як Іран та КНДР.



"Якщо поглянути на те, що Росія сьогодні має, наприклад, стратегічний резерв, техніку, боєприпаси, озброєння, то вона може це вести з нинішньою інтенсивністю два роки", - додав голова розвідки Литви.



Головний радник головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров заявляв, що війна Росії проти України може тривати ще щонайменше один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія може ще два роки продовжувати війну проти України з теперішньою інтенсивністю, оскільки країна має необхідні для цього ресурси.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави військової розвідки Литви, яку приводить Sky News."Тих ресурсів, якими зараз володіє Росія, вистачить, щоб продовжити війну з нинішньою інтенсивністю протягом двох років", - сказав Павлавічус.За його словами, це також буде залежати від підтримки російських військових з боку таких держав, як Іран та КНДР."Якщо поглянути на те, що Росія сьогодні має, наприклад, стратегічний резерв, техніку, боєприпаси, озброєння, то вона може це вести з нинішньою інтенсивністю два роки", - додав голова розвідки Литви.Головний радник головнокомандувача ЗСУ генералзаявляв, що війна Росії проти України може тривати ще щонайменше один рік.

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