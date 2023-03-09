Росія готує нову хвилю мобілізації на Донбасі
Сьогодні, 16:25
Весною окупанти почнуть підготовку до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих районах Луганської та Донецької областей.
Про це повідомили у пресслужбі Центру національного спротиву.
Так, окупаційні військкомати закликали навчальні заклади подати списки всіх юнаків 2006 року народження. Саме вони мають стати ядром майбутньої хвилі, адже наразі в регіоні вже майже немає вільних осіб, які підлягають мобілізації.
"Зауважимо, на сайті Центру національного спротиву є інструкція “що робити українцям, які отримали російську повістку на тимчасово окупованих територіях“. Також варто акцентувати, що мобілізації підлягають громадяни РФ, тобто – власники паспортів ворога, тому закликаємо ігнорувати паспортизацію РФ", - наголошують у Центрі.
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Про це повідомили у пресслужбі Центру національного спротиву.
Так, окупаційні військкомати закликали навчальні заклади подати списки всіх юнаків 2006 року народження. Саме вони мають стати ядром майбутньої хвилі, адже наразі в регіоні вже майже немає вільних осіб, які підлягають мобілізації.
"Зауважимо, на сайті Центру національного спротиву є інструкція “що робити українцям, які отримали російську повістку на тимчасово окупованих територіях“. Також варто акцентувати, що мобілізації підлягають громадяни РФ, тобто – власники паспортів ворога, тому закликаємо ігнорувати паспортизацію РФ", - наголошують у Центрі.
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