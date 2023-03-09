Росія готує нову хвилю мобілізації на Донбасі

Росія готує нову хвилю мобілізації на Донбасі
Весною окупанти почнуть підготовку до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих районах Луганської та Донецької областей.

Про це повідомили у пресслужбі Центру національного спротиву.

Так, окупаційні військкомати закликали навчальні заклади подати списки всіх юнаків 2006 року народження. Саме вони мають стати ядром майбутньої хвилі, адже наразі в регіоні вже майже немає вільних осіб, які підлягають мобілізації.

"Зауважимо, на сайті Центру національного спротиву є інструкція “що робити українцям, які отримали російську повістку на тимчасово окупованих територіях“. Також варто акцентувати, що мобілізації підлягають громадяни РФ, тобто – власники паспортів ворога, тому закликаємо ігнорувати паспортизацію РФ", - наголошують у Центрі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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