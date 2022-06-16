Росіяни планують провокацію на українсько-білоруському кордоні, – ГУР

Росіяни планують провокацію на українсько-білоруському кордоні, – ГУР
ГУР отримало інформацію, що найближчим часом військово-політичне командування РФ планує проведення масштабної провокації на кордоні України і Білорусі.

Про це інформують у пресслужбі відомства.

Для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути головний російський пропагандист Володимир Соловйов. 11 березня планується організація теле-радіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в РФ.

Для цього на територію Білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення.

Мета провокації – створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці РФ.

Нагадують, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі.

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Теги: провокація, Україна, Білорусь, кордон, ГУР, Соловйов
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