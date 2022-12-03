«Укренерго» відновили енергоживлення Запорізької АЕС
Сьогодні, 17:30
Фахівці «Укренерго» відновили енергоживлення Запорізької АЕС, перерване ракетними ударами 9 березня.
Про це заявили в «Укренерго».
«ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція була повністю знеструмлена через російську ракетну атаку уночі 9 березня – це загрожувало аварією з радіаційними наслідками для всього світу.
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Про це заявили в «Укренерго».
«ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція була повністю знеструмлена через російську ракетну атаку уночі 9 березня – це загрожувало аварією з радіаційними наслідками для всього світу.
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