«Укренерго» відновили енергоживлення Запорізької АЕС

«Укренерго» відновили енергоживлення Запорізької АЕС
Фахівці «Укренерго» відновили енергоживлення Запорізької АЕС, перерване ракетними ударами 9 березня.

Про це заявили в «Укренерго».

«ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція була повністю знеструмлена через російську ракетну атаку уночі 9 березня – це загрожувало аварією з радіаційними наслідками для всього світу.

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Теги: ЗАЕС, відновили енергоживлення
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