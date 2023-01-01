У Луцьку триває рекордний Волинський чемпіонат з боксу

У Луцьку триває рекордний Волинський чемпіонат з боксу
У Луцьку 8-10 березня триває Волинський чемпіонат з боксу серед юніорів та юніорок, юнаків та дівчат. В змаганнях взяли участь 140 волинян із 18 команд, що нині є рекордом для області.

Газорозподільна компанія «Волиньгаз» уже 10 років є одним із постійних партнерів та спонсорів турнірів з боксу. Тож на обласному чемпіонаті з боксу були присутні й представники «Волиньгазу». Зокрема, турнір відвідав Богдан Собчук, начальник служби автотранспорту. Чоловік тривалий час сам займався боксом та тренував дітей.

Під час відкриття та офіційної частини турніру від Григорія Недопада, голови обласної ради, передали Подяку за популяризацію здорового способу життя та вагомий внесок у розвиток фізичної культури та спорту у Волинській області Мирославу Короті, який є першим віце-президентом Федерації боксу Волинської області.
У Луцьку триває рекордний Волинський чемпіонат з боксу

«Бокс – це хороший шанс підтримувати здоровий спосіб життя та реалізувати себе. Ми активно беремо участь в таких проєктах, всіляко сприяємо у вихованні сильної нації. Тож не зупиняємося та підтримуємо розвиток спорту. Сподіваємось, що видовищні бої найсильніших спортсменів надихнуть багатьох спробувати свої сили на боксерському ринзі і записатись у секцію до волинських тренерів. До слова, діти мають можливість займатися безплатно», - зауважив голова правління АТ «Волиньгаз» Мирослав Коротя.

Поки триває Волинський чемпіонат з боксу, судді обирають кращих із кращих. Переможці та призери змагань отримують дипломи та медалі. Далі на спортсменів чекатиме Чемпіонат України.
У Луцьку триває рекордний Волинський чемпіонат з боксу
У Луцьку триває рекордний Волинський чемпіонат з боксу
У Луцьку триває рекордний Волинський чемпіонат з боксу
У Луцьку триває рекордний Волинський чемпіонат з боксу
У Луцьку триває рекордний Волинський чемпіонат з боксу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: чемпіонат з боксу, Коротя, Волиньгаз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковельському МТМО прокоментували затримання лікаря, якого підозрюють в сприянні ухилянтам
Сьогодні, 18:45
У Бахмутському районі загинув гранатометник з Волині Сергій Гінчук
Сьогодні, 18:15
У Луцьку триває рекордний Волинський чемпіонат з боксу
Сьогодні, 18:00
Вибір ідеального подарунка для чоловіка в інтернет-магазині PODAROKTUT*
Сьогодні, 17:50
«Укренерго» відновили енергоживлення Запорізької АЕС
Сьогодні, 17:30
Схожі новини
104.ua на Волині продаватиме конденсаційні котли власного імпорту 104.ua на Волині продаватиме конденсаційні котли власного імпорту
08 березень, 11:22
Як подати показники лічильника газу за 48 секунд Як подати показники лічильника газу за 48 секунд
01 березень, 12:22
Луцький забудовник придбав більше сотні радіаторів у клієнтському просторі 104.ua «Волиньгазу» Луцький забудовник придбав більше сотні радіаторів у клієнтському просторі 104.ua «Волиньгазу»
23 лютий, 16:29
Вітряна погода може призвести до отруєнь чадним газом Вітряна погода може призвести до отруєнь чадним газом
20 лютий, 16:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковельському МТМО прокоментували затримання лікаря, якого підозрюють в сприянні ухилянтам
Сьогодні, 18:45
 0
У Бахмутському районі загинув гранатометник з Волині Сергій Гінчук
Сьогодні, 18:15
 0
У Луцьку триває рекордний Волинський чемпіонат з боксу
Сьогодні, 18:00
 0
Вибір ідеального подарунка для чоловіка в інтернет-магазині PODAROKTUT*
Сьогодні, 17:50
 0
«Укренерго» відновили енергоживлення Запорізької АЕС
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8