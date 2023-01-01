У Луцьку триває рекордний Волинський чемпіонат з боксу

У Луцьку 8-10 березня триває Волинський чемпіонат з боксу серед юніорів та юніорок, юнаків та дівчат. В змаганнях взяли участь 140 волинян із 18 команд, що нині є рекордом для області.Газорозподільна компанія «Волиньгаз» уже 10 років є одним із постійних партнерів та спонсорів турнірів з боксу. Тож на обласному чемпіонаті з боксу були присутні й представники «Волиньгазу». Зокрема, турнір відвідав, начальник служби автотранспорту. Чоловік тривалий час сам займався боксом та тренував дітей.Під час відкриття та офіційної частини турніру від, голови обласної ради, передали Подяку за популяризацію здорового способу життя та вагомий внесок у розвиток фізичної культури та спорту у Волинській області, який є першим віце-президентом Федерації боксу Волинської області.«Бокс – це хороший шанс підтримувати здоровий спосіб життя та реалізувати себе. Ми активно беремо участь в таких проєктах, всіляко сприяємо у вихованні сильної нації. Тож не зупиняємося та підтримуємо розвиток спорту. Сподіваємось, що видовищні бої найсильніших спортсменів надихнуть багатьох спробувати свої сили на боксерському ринзі і записатись у секцію до волинських тренерів. До слова, діти мають можливість займатися безплатно», - зауважив голова правління АТ «Волиньгаз» Мирослав Коротя.Поки триває Волинський чемпіонат з боксу, судді обирають кращих із кращих. Переможці та призери змагань отримують дипломи та медалі. Далі на спортсменів чекатиме Чемпіонат України.