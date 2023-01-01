У Ковельському МТМО прокоментували затримання лікаря, якого підозрюють в сприянні ухилянтам





Про це розповіла Наталія Мурахевич.



Як повідомив у коментарі журналістам медичний директор Ковельського МТМО Валентин Вітер, наразі до юристів медичного закладу ніяких документів про те, що лікаря затримали не надходило, але про кого йде мова керівник медзакладу знає.



Називати ім'я лікаря Валентин Вітер відмовився і додав, що той не з'являється на роботі із 8 березня.



Речниця Ковельської міської ради Наталія Шепель сказала : що затриманий – депутат їхньої міської ради, прізвище не озвучила, оголошену підозру, каже, не коментують, бо він не є працівником міськради.



Підозру лікарю-депутату повідомили 9 березня, – каже речниця обласної прокуратури Наталія Мурахевич. Також оголосили підозру двом його спільникам, який теж затримали правоохоронці.



У разі доведення вини лікарю та його спільникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині лікаря Ковельського медичного територіального об'єднання, який також був депутатом Ковельської міської ради, підозрюють у сприянні в незаконному переправленні через кордон військовозобов'язаних з корисливих мотивів. Про це розповіла Суспільному речниця обласної прокуратуриЯк повідомив у коментарі журналістам медичний директор Ковельського МТМО, наразі до юристів медичного закладу ніяких документів про те, що лікаря затримали не надходило, але про кого йде мова керівник медзакладу знає.Називати ім'я лікаря Валентин Вітер відмовився і додав, що той не з'являється на роботі із 8 березня.Речниця Ковельської міської радисказала : що затриманий – депутат їхньої міської ради, прізвище не озвучила, оголошену підозру, каже, не коментують, бо він не є працівником міськради.Підозру лікарю-депутату повідомили 9 березня, – каже речниця обласної прокуратури. Також оголосили підозру двом його спільникам, який теж затримали правоохоронці.У разі доведення вини лікарю та його спільникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

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