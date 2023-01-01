У Бахмутському районі загинув гранатометник з Волині Сергій Гінчук

Гінчук Сергій Володимирович 1978 року народження.



Про це



Воїн загинув поблизу населеного пункту Білогорівка Бахмутського району Донецької області.



Сергій проходив військову службу за контрактом у військовій частині А 4267 на посаді гранатометника протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





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