У Бахмутському районі загинув гранатометник з Волині Сергій Гінчук

У Бахмутському районі загинув гранатометник з Волині Сергій Гінчук
8 березня, отримавши смертельні поранення під час мінометного обстрілу росіян загинув житель смт Шацьк - Гінчук Сергій Володимирович 1978 року народження.

Про це повідомили у 4 відділі Ковельського РТЦК та СП.

Воїн загинув поблизу населеного пункту Білогорівка Бахмутського району Донецької області.

Сергій проходив військову службу за контрактом у військовій частині А 4267 на посаді гранатометника протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Гінчук, Шацьк, загинув, Волинь, військовий
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