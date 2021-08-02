Судитимуть 55-річного сутенера з Луцька

На початку січня цього року оперативники припинили злочинну діяльність 55-річного лучанина, який займався сутенерством.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Фігурант за винагороду у розмірі 2000 тисячі гривень організував надання сексуальних послуг. Чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічного злочину, але на шлях виправлення не став та продовжив займатися незаконною діяльністю.Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили про підозру за ч.2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.Нині досудове слідство у справі завершено, обвинувальний акт із матеріалами скеровано до суду.Фігуранту за скоєне загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.