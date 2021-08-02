Судитимуть 55-річного сутенера з Луцька

Судитимуть 55-річного сутенера з Луцька
На початку січня цього року оперативники припинили злочинну діяльність 55-річного лучанина, який займався сутенерством.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Фігурант за винагороду у розмірі 2000 тисячі гривень організував надання сексуальних послуг. Чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічного злочину, але на шлях виправлення не став та продовжив займатися незаконною діяльністю.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили про підозру за ч.2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Нині досудове слідство у справі завершено, обвинувальний акт із матеріалами скеровано до суду.

Фігуранту за скоєне загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.


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Теги: Луцьк, сутенер, суд
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Коментарі 1
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Проститцію вже давно пора легалізувати ,бо на цьому бізнесі наживаються лдепутати ВР і інших рівнів ,мусорня ,СБУ і інші органи які кришують цей бізнес ,а там крутяться такі кошти ,що нам і не снились ,які дуже допомогли б державі в воєнний час .
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