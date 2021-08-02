Судитимуть 55-річного сутенера з Луцька
Сьогодні, 16:35
На початку січня цього року оперативники припинили злочинну діяльність 55-річного лучанина, який займався сутенерством.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Фігурант за винагороду у розмірі 2000 тисячі гривень організував надання сексуальних послуг. Чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічного злочину, але на шлях виправлення не став та продовжив займатися незаконною діяльністю.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили про підозру за ч.2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.
Нині досудове слідство у справі завершено, обвинувальний акт із матеріалами скеровано до суду.
Фігуранту за скоєне загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Фігурант за винагороду у розмірі 2000 тисячі гривень організував надання сексуальних послуг. Чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічного злочину, але на шлях виправлення не став та продовжив займатися незаконною діяльністю.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили про підозру за ч.2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.
Нині досудове слідство у справі завершено, обвинувальний акт із матеріалами скеровано до суду.
Фігуранту за скоєне загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Проститцію вже давно пора легалізувати ,бо на цьому бізнесі наживаються лдепутати ВР і інших рівнів ,мусорня ,СБУ і інші органи які кришують цей бізнес ,а там крутяться такі кошти ,що нам і не снились ,які дуже допомогли б державі в воєнний час .
Вибір редактора
Останні новини
Судитимуть 55-річного сутенера з Луцька
Сьогодні, 16:35
Росія готує нову хвилю мобілізації на Донбасі
Сьогодні, 16:25
РФ може ще два роки воювати проти України з поточною інтенсивністю, – розвідка Литви
Сьогодні, 16:05
Польща передала Україні ще 10 Leopard 2
Сьогодні, 15:40
Медіа