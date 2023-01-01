Масована атака показала намагання Росії знайти нову тактику ударів





Про це розповідає начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі



За її словами, Росії знадобилося більше часу для того, щоб зібрати свої ресурси до купи.



"Ми поки що відстежуємо те, що вони називають для себе новою тактикою - чи знайшли вони її, чи ще в пошуку", - сказала Гуменюк.



Вона розповіла, що російські війська вишукували варіації, як заплутати українські сили своїми діями.



"Перед самим масованим ракетним обстрілом, вони (росіяни - ред.) завели всі носії в пункти базування, а перед тим довгий час тривала така "гра м'язами” в морі", - звернула увагу Гуменюк.



На її думку, у такий спосіб ворожі війська коливали свій ракетний потенціал.



"Наразі ж Росія використовує тактику змішаних ударів: ракети і повітряного, і морського базування, і дрони, і БПЛА. Зокрема, ця атака відзначилась тим, що в паузі між хвилями вони запустили безпілотники, які ми також збили, по виявленню результативності першої хвилі атаки", - каже Гуменюк.



При цьому використовуючи під час ракетної атаки "Кинджали" (росіяни випустили аж 6 таких ракет), за її словами, окупанти намагаються тиснути на нас.



"Вони хочуть продемонструвати, що можуть собі дозволити використовувати і інші види озброєння, тобто не тільки ті, які вже стали для нас звичними. Знову повертаємося до того, що вишукують нову тактику", - пояснює Гуменюк.



Вона додала, що перед цією масованою атакою війська РФ в Чорному морі вивели 3 надводні ракетоносії, які налічували 24 "Калібри".



"Попередньо, 20 вони відстріляли, отже 2 ракетоносії, які зараз залишилися на чергуванні у Чорному морі, мають на собі, вочевидь, 4 ракети", - додала Гуменюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нічна масована атака росіян з використанням "Кинжалів" свідчить про намір ворога знайти нову тактику ударів. Ймовірно, РФ буде пробувати різні варіанти використання наявних у її ракет.Про це розповідає начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Українив ефірі 24 каналу. За її словами, Росії знадобилося більше часу для того, щоб зібрати свої ресурси до купи."Ми поки що відстежуємо те, що вони називають для себе новою тактикою - чи знайшли вони її, чи ще в пошуку", - сказала Гуменюк.Вона розповіла, що російські війська вишукували варіації, як заплутати українські сили своїми діями."Перед самим масованим ракетним обстрілом, вони (росіяни - ред.) завели всі носії в пункти базування, а перед тим довгий час тривала така "гра м'язами” в морі", - звернула увагу Гуменюк.На її думку, у такий спосіб ворожі війська коливали свій ракетний потенціал."Наразі ж Росія використовує тактику змішаних ударів: ракети і повітряного, і морського базування, і дрони, і БПЛА. Зокрема, ця атака відзначилась тим, що в паузі між хвилями вони запустили безпілотники, які ми також збили, по виявленню результативності першої хвилі атаки", - каже Гуменюк.При цьому використовуючи під час ракетної атаки "Кинджали" (росіяни випустили аж 6 таких ракет), за її словами, окупанти намагаються тиснути на нас."Вони хочуть продемонструвати, що можуть собі дозволити використовувати і інші види озброєння, тобто не тільки ті, які вже стали для нас звичними. Знову повертаємося до того, що вишукують нову тактику", - пояснює Гуменюк.Вона додала, що перед цією масованою атакою війська РФ в Чорному морі вивели 3 надводні ракетоносії, які налічували 24 "Калібри"."Попередньо, 20 вони відстріляли, отже 2 ракетоносії, які зараз залишилися на чергуванні у Чорному морі, мають на собі, вочевидь, 4 ракети", - додала Гуменюк.

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