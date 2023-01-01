Масована атака показала намагання Росії знайти нову тактику ударів

Масована атака показала намагання Росії знайти нову тактику ударів
Нічна масована атака росіян з використанням "Кинжалів" свідчить про намір ворога знайти нову тактику ударів. Ймовірно, РФ буде пробувати різні варіанти використання наявних у її ракет.

Про це розповідає начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі 24 каналу.

За її словами, Росії знадобилося більше часу для того, щоб зібрати свої ресурси до купи.

"Ми поки що відстежуємо те, що вони називають для себе новою тактикою - чи знайшли вони її, чи ще в пошуку", - сказала Гуменюк.

Вона розповіла, що російські війська вишукували варіації, як заплутати українські сили своїми діями.

"Перед самим масованим ракетним обстрілом, вони (росіяни - ред.) завели всі носії в пункти базування, а перед тим довгий час тривала така "гра м'язами” в морі", - звернула увагу Гуменюк.

На її думку, у такий спосіб ворожі війська коливали свій ракетний потенціал.

"Наразі ж Росія використовує тактику змішаних ударів: ракети і повітряного, і морського базування, і дрони, і БПЛА. Зокрема, ця атака відзначилась тим, що в паузі між хвилями вони запустили безпілотники, які ми також збили, по виявленню результативності першої хвилі атаки", - каже Гуменюк.

При цьому використовуючи під час ракетної атаки "Кинджали" (росіяни випустили аж 6 таких ракет), за її словами, окупанти намагаються тиснути на нас.

"Вони хочуть продемонструвати, що можуть собі дозволити використовувати і інші види озброєння, тобто не тільки ті, які вже стали для нас звичними. Знову повертаємося до того, що вишукують нову тактику", - пояснює Гуменюк.

Вона додала, що перед цією масованою атакою війська РФ в Чорному морі вивели 3 надводні ракетоносії, які налічували 24 "Калібри".

"Попередньо, 20 вони відстріляли, отже 2 ракетоносії, які зараз залишилися на чергуванні у Чорному морі, мають на собі, вочевидь, 4 ракети", - додала Гуменюк.

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