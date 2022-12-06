У ГУР розповіли про роботу супутника ICEYE. ФОТО

У ГУР розповіли про роботу супутника ICEYE. ФОТО
Космічний супутник "ICEYE", який був придбаний за пожертви українців, допоміг виявити й знищити тисячі одиниць техніки росіян.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.

Розвідка почала використовувати супутник з 23 вересня 2022 року. Відтоді наші воїни отримують необхідну для розвідки інформацію з космосу.

"За 5 місяців використання "ICEYE" співробітники ГУР МО України провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів держави-агресора на тимчасово окупованих та інших територіях, що становили інтерес Збройних сил України", - пише пресслужба.
У ГУР розповіли про роботу супутника ICEYE. ФОТО
У ГУР розповіли про роботу супутника ICEYE. ФОТО
У ГУР розповіли про роботу супутника ICEYE. ФОТО
У ГУР розповіли про роботу супутника ICEYE. ФОТО

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Теги: розвідка, супутник
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