Біля Бахмута загинув Герой з Волині Андрій Хрябченко

Андрій Хрябченко.



Про це Борис Карпус.



"В районі Бахмута загинув наш земляк Андрій Хрябченко, 1975 року народження, солдат Національної гвардії України. Висловлюю щирі співчуття сім’ї та рідним Героя. Вічна йому пам’ять і низький уклін", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація щодо прибуття захисника та прощання буде згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з російськими окупантами загинув волинянинПро це повідомив Нововолинський міський голова"В районі Бахмута загинув наш земляк Андрій Хрябченко, 1975 року народження, солдат Національної гвардії України. Висловлюю щирі співчуття сім’ї та рідним Героя. Вічна йому пам’ять і низький уклін", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформація щодо прибуття захисника та прощання буде згодом.

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