Біля Бахмута загинув Герой з Волині Андрій Хрябченко

Біля Бахмута загинув Герой з Волині Андрій Хрябченко
У бою з російськими окупантами загинув волинянин Андрій Хрябченко.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"В районі Бахмута загинув наш земляк Андрій Хрябченко, 1975 року народження, солдат Національної гвардії України. Висловлюю щирі співчуття сім’ї та рідним Героя. Вічна йому пам’ять і низький уклін", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо прибуття захисника та прощання буде згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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