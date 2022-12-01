Після обміну полоненими додому повернуться троє захисників з Волині
07 березень, 21:50
Після обміну, що відбувся сьогодні, 7 березня, додому повернуться троє волинян. Усі були оборонцями Маріуполя.
Про це повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Вадим Горбань, Олександр Мерчук та Вадим Сущик перебували у полоні з травня минулого року. Дякуємо Героям за захист та вітаємо вдома!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 7 березня під час обміну полоненими Україні вдалося повернути додому 130 людей - 126 захисників та 4 захисниць.
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Про це повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Вадим Горбань, Олександр Мерчук та Вадим Сущик перебували у полоні з травня минулого року. Дякуємо Героям за захист та вітаємо вдома!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 7 березня під час обміну полоненими Україні вдалося повернути додому 130 людей - 126 захисників та 4 захисниць.
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