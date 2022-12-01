Після обміну полоненими додому повернуться троє захисників з Волині

Після обміну полоненими додому повернуться троє захисників з Волині
Після обміну, що відбувся сьогодні, 7 березня, додому повернуться троє волинян. Усі були оборонцями Маріуполя.

Про це повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Вадим Горбань, Олександр Мерчук та Вадим Сущик перебували у полоні з травня минулого року. Дякуємо Героям за захист та вітаємо вдома!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 7 березня під час обміну полоненими Україні вдалося повернути додому 130 людей - 126 захисників та 4 захисниць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Полон, обмін, волиняни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 8 березня світло вимикати не будуть
07 березень, 22:47
Питання дозволів для виїзду чоловіків за кордон винесуть на розгляд Ставки, – Данілов
07 березень, 22:20
Після обміну полоненими додому повернуться троє захисників з Волині
07 березень, 21:50
У бою під Бахмутом загинув Герой України «Да Вінчі»
07 березень, 21:33
Біля Бахмута загинув Герой з Волині Андрій Хрябченко
07 березень, 21:25
Схожі новини
Великий обмін полоненими: додому повернулися 116 українців. ВІДЕО Великий обмін полоненими: додому повернулися 116 українців. ВІДЕО
04 лютий, 12:57
Двоє волинян повернулися додому з російського полону Двоє волинян повернулися додому з російського полону
01 грудень, 2022, 17:03
З російського полону звільнили 4 волинян З російського полону звільнили 4 волинян
24 листопад, 2022, 09:26
Думав, що везуть кудись на Сибір, – захисник Маріуполя «Хімік» розповів про звільнення з полону Думав, що везуть кудись на Сибір, – захисник Маріуполя «Хімік» розповів про звільнення з полону
26 вересень, 2022, 08:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
8 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 7 березня
07 березень, 23:10
 0
На Волині 8 березня світло вимикати не будуть
07 березень, 22:47
 0
Питання дозволів для виїзду чоловіків за кордон винесуть на розгляд Ставки, – Данілов
07 березень, 22:20
 0
Після обміну полоненими додому повернуться троє захисників з Волині
07 березень, 21:50
 0
Медіа
відео
1/8