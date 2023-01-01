Питання дозволів для виїзду чоловіків за кордон винесуть на розгляд Ставки, – Данілов





Як інформує Олексій Данілов заявив у ефірі національного телемарафону.



Він зазначив: "На жаль, не всі розуміють, коли держава дає можливості відрядження робити за кордон, треба обов'язково повертатися. У нас був прикрий приклад, коли Міністерство культури надало дозвіл у грудні – шість людей поїхали представляти країну як артисти. На жаль, вони не повернулися в Україну. Ба більше, зухвало починають коментувати і викладати в соцмережі, що вони такі розумні, що хтось має воювати…



На засіданні Ставки, яке буде найближчим часом скликано за дорученням президента, питання – хто, скільки, які відомства давали дозволи, буде на порядку денному. Міністри матимуть звіти на засідання Ставки".



Данілов також зазначив, що підтримує зміни до законодавства, які спрямовані на "посилення цих процесів" – умов виїзду чоловіків призовного віку за кордон.



Водночас у Міністерстві культури та інформполітики повідомили, що з метою запобігання порушенням правил перетину державного кордону разом з правоохоронними органами будуть ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду чоловіків-артистів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На найближчому засіданні Ставки головнокомандувача розглянуть питання, яке стосується дозволів на тимчасовий виїзд чоловіків за кордон.Як інформує Цензор.НЕТ , про це секретар Ради нацбезпеки і оборонизаявив у ефірі національного телемарафону.Він зазначив: "На жаль, не всі розуміють, коли держава дає можливості відрядження робити за кордон, треба обов'язково повертатися. У нас був прикрий приклад, коли Міністерство культури надало дозвіл у грудні – шість людей поїхали представляти країну як артисти. На жаль, вони не повернулися в Україну. Ба більше, зухвало починають коментувати і викладати в соцмережі, що вони такі розумні, що хтось має воювати…На засіданні Ставки, яке буде найближчим часом скликано за дорученням президента, питання – хто, скільки, які відомства давали дозволи, буде на порядку денному. Міністри матимуть звіти на засідання Ставки".Данілов також зазначив, що підтримує зміни до законодавства, які спрямовані на "посилення цих процесів" – умов виїзду чоловіків призовного віку за кордон.Водночас у Міністерстві культури та інформполітики повідомили, що з метою запобігання порушенням правил перетину державного кордону разом з правоохоронними органами будуть ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду чоловіків-артистів.

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