Питання дозволів для виїзду чоловіків за кордон винесуть на розгляд Ставки, – Данілов

Питання дозволів для виїзду чоловіків за кордон винесуть на розгляд Ставки, – Данілов
На найближчому засіданні Ставки головнокомандувача розглянуть питання, яке стосується дозволів на тимчасовий виїзд чоловіків за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив у ефірі національного телемарафону.

Він зазначив: "На жаль, не всі розуміють, коли держава дає можливості відрядження робити за кордон, треба обов'язково повертатися. У нас був прикрий приклад, коли Міністерство культури надало дозвіл у грудні – шість людей поїхали представляти країну як артисти. На жаль, вони не повернулися в Україну. Ба більше, зухвало починають коментувати і викладати в соцмережі, що вони такі розумні, що хтось має воювати…

На засіданні Ставки, яке буде найближчим часом скликано за дорученням президента, питання – хто, скільки, які відомства давали дозволи, буде на порядку денному. Міністри матимуть звіти на засідання Ставки".

Данілов також зазначив, що підтримує зміни до законодавства, які спрямовані на "посилення цих процесів" – умов виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Водночас у Міністерстві культури та інформполітики повідомили, що з метою запобігання порушенням правил перетину державного кордону разом з правоохоронними органами будуть ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду чоловіків-артистів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Питання дозволів для виїзду чоловіків за кордон винесуть на розгляд Ставки, – Данілов
Сьогодні, 22:20
Після обміну полоненими додому повернуться три захисники з Волині
Сьогодні, 21:50
У бою під Бахмутом загинув Герой України «Да Вінчі»
Сьогодні, 21:33
Біля Бахмута загинув Герой з Волині Андрій Хрябченко
Сьогодні, 21:25
В Україні 356 дітей вважаються зниклими безвісти
Сьогодні, 20:30
Схожі новини
У бою під Бахмутом загинув Герой України «Да Вінчі» У бою під Бахмутом загинув Герой України «Да Вінчі»
Сьогодні, 21:33
Біля Бахмута загинув Герой з Волині Андрій Хрябченко Біля Бахмута загинув Герой з Волині Андрій Хрябченко
Сьогодні, 21:25
Росія й далі перекидає з Білорусі підрозділи для участі у бойових діях в Україні Росія й далі перекидає з Білорусі підрозділи для участі у бойових діях в Україні
Сьогодні, 16:46
В Україну прибули перші системи Patriot, – міністр оборони Польщі В Україну прибули перші системи Patriot, – міністр оборони Польщі
Сьогодні, 12:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Питання дозволів для виїзду чоловіків за кордон винесуть на розгляд Ставки, – Данілов
Сьогодні, 22:20
 0
Після обміну полоненими додому повернуться три захисники з Волині
Сьогодні, 21:50
 0
У бою під Бахмутом загинув Герой України «Да Вінчі»
Сьогодні, 21:33
 0
Біля Бахмута загинув Герой з Волині Андрій Хрябченко
Сьогодні, 21:25
 0
В Україні 356 дітей вважаються зниклими безвісти
Сьогодні, 20:30
 0
Медіа
відео
1/8