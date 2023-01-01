Питання дозволів для виїзду чоловіків за кордон винесуть на розгляд Ставки, – Данілов
Сьогодні, 22:20
На найближчому засіданні Ставки головнокомандувача розглянуть питання, яке стосується дозволів на тимчасовий виїзд чоловіків за кордон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив у ефірі національного телемарафону.
Він зазначив: "На жаль, не всі розуміють, коли держава дає можливості відрядження робити за кордон, треба обов'язково повертатися. У нас був прикрий приклад, коли Міністерство культури надало дозвіл у грудні – шість людей поїхали представляти країну як артисти. На жаль, вони не повернулися в Україну. Ба більше, зухвало починають коментувати і викладати в соцмережі, що вони такі розумні, що хтось має воювати…
На засіданні Ставки, яке буде найближчим часом скликано за дорученням президента, питання – хто, скільки, які відомства давали дозволи, буде на порядку денному. Міністри матимуть звіти на засідання Ставки".
Данілов також зазначив, що підтримує зміни до законодавства, які спрямовані на "посилення цих процесів" – умов виїзду чоловіків призовного віку за кордон.
Водночас у Міністерстві культури та інформполітики повідомили, що з метою запобігання порушенням правил перетину державного кордону разом з правоохоронними органами будуть ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду чоловіків-артистів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив у ефірі національного телемарафону.
Він зазначив: "На жаль, не всі розуміють, коли держава дає можливості відрядження робити за кордон, треба обов'язково повертатися. У нас був прикрий приклад, коли Міністерство культури надало дозвіл у грудні – шість людей поїхали представляти країну як артисти. На жаль, вони не повернулися в Україну. Ба більше, зухвало починають коментувати і викладати в соцмережі, що вони такі розумні, що хтось має воювати…
На засіданні Ставки, яке буде найближчим часом скликано за дорученням президента, питання – хто, скільки, які відомства давали дозволи, буде на порядку денному. Міністри матимуть звіти на засідання Ставки".
Данілов також зазначив, що підтримує зміни до законодавства, які спрямовані на "посилення цих процесів" – умов виїзду чоловіків призовного віку за кордон.
Водночас у Міністерстві культури та інформполітики повідомили, що з метою запобігання порушенням правил перетину державного кордону разом з правоохоронними органами будуть ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду чоловіків-артистів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Питання дозволів для виїзду чоловіків за кордон винесуть на розгляд Ставки, – Данілов
Сьогодні, 22:20
У бою під Бахмутом загинув Герой України «Да Вінчі»
Сьогодні, 21:33
Біля Бахмута загинув Герой з Волині Андрій Хрябченко
Сьогодні, 21:25
В Україні 356 дітей вважаються зниклими безвісти
Сьогодні, 20:30
Медіа