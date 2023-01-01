На Волині 8 березня світло вимикати не будуть
07 березень, 22:47
На Волині 8 березня графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці ПрАТ«Волиньобленерго».
Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці ПрАТ«Волиньобленерго».
Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
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