На Волині 8 березня світло вимикати не будуть

На Волині 8 березня світло вимикати не будуть
На Волині 8 березня графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці ПрАТ«Волиньобленерго».

Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.

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Теги: Світло, Волинь
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