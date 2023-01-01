Добрі новини від ВолиньPost за 7 березня

Минає триста сімдесят сьома доба російського вторгнення у наші домівки. Триста сімдесят сьому добу окупанти намагаються нас зламати, проте вже незабаром вони зрозуміють: стадо рабів не може здобути країну свободи.Натомість у нескінченному потоці публікацій ми таки продовжуємо шукати позитив, аби читачі та читачки ВолиньPost фокусувалися на добрих новинах. Тим паче, такі є щодня.Сьогодні,, ми писали про таке:Студент-першокурсник факультету фізичної культури, спорту та здоров'я ВНУ імені Лесі Українки вдало виступив на міжнародних змаганнях і здобув срібну нагороду.Турнір INTERNATIONAL JUNIOR AND YOUTH MEN’S & WOMEN’S BOXING TOURNAMENT «DRACULA OPEN» відбувався упродовж 20–26 лютого в місті Арад в Румунії.виступав у складі національної збірної команди України з боксу у ваговій категорії +92 кг. Юний спортсмен здобув срібну нагороду турніру, вигравши три поєдинки в представників Румунії, Вірменії. У фіналі Всеволод поступився боксерові з Італії.Учениця Нововолинського наукового ліцею Friends здобула срібну нагороду на національного етапу найпрестижнішого конкурсу екологічного спрямування GENIUS Olympiad Ukraine 2023.вчиться у 10-А класі і змогла стати однією з найкращих учасників національного етапу найпрестижнішого конкурсу екологічного спрямування GENIUS Olympiad Ukraine 2023. Учениця з Нововолинська здобула срібну нагороду.Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 154 тисячі 830 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.23 орієнтовно склали:• особового складу – близько 154 830 (+1060) осіб,• танків – 3 432 (+9) од,• бойових броньованих машин – 6 714 (+11) од,• артилерійських систем – 2 456 (+23) од,• РСЗВ – 488 (+0) од,• засобів ППО – 253 (+3) од,• літаків – 303 (+1) од,• гелікоптерів – 289 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 095 (+9) од,• крилатих ракет – 873 (+0) од,• кораблів/катерів – 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 5 323 (+16) од,• спеціальної техніки – 236 (+2) од.У Луцьку виділили 5 млн гривень для забезпечення підрозділу 100 окремої тероборони Волині необхідним екіпіруванням, зокрема, квадрокоптерами, яких потребують бійці. Один з окремих підрозділів Волинської бригади тероборони приступив до виконання бойових завдань на сході України – на одній із найгарячіших ділянок фронту.Також за кошти, які працівники міської ради здають, як одноденний заробіток, будуть придбані автомобілі.Нагадуємо, зробити свій внесок у збір коштів на закупівлю БпЛА волинським тероборонівцям для вправнішого нищення ворога можна за реквізити благодійного фонду «ВОЛИНЬ-2014»: р/ркод ЄДРПОУ 39374494 (призначення платежу – «На закупівлю MAVIC 3 для волинських тероборонівців на передовій»).Театр лікує душі та зцілює поранені серця, а саме це і потрібно українкам та українцям, аби триматися: трохи розради та натхнення. У рубриці «Театральний анонс» традиційно розповідаємо про заходи, які відбудуться у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вже цього тижня.Наприклад, 8 березня, камерна сцена театру запрошує на драму інакшостіА. Ю. Стріндберга у постановці заслуженої артистки України. Пристрасть та самотність, відвертість та гра у кохання, щирість, що має свою ціну. Графиня, лакей та кухарка – у нерівносторонньому любовному трикутнику.Початок – о«Цього тижня Польща поставить Україні ще 10 бойових танків Leopard 2A4 після того, як 24 лютого ми передали перші чотири одиниці», –заявив міністр оборони ПольщіЗа словами міністра, Польща готова запустити сервісний центр у Польщі, який займатиметься оновленням та обслуговуванням танків Leopard, які відправляються в Україну. Зокрема, йдеться й про версію Leopard 1.