Школярка з Волині завоювала «срібло» на Олімпіаді геніїв





Про це повідомляють у навчальному закладі.



Кіра Нізамієва вчиться у 10-А класі і змогла стати однією з найкращих учасників національного етапу найпрестижнішого конкурсу екологічного спрямування GENIUS Olympiad Ukraine 2023. Учениця з Нововолинська здобула срібну нагороду.



Інші представники наукового ліцею - Влада Войтович (10-А), Дарина Лозинська ( 9-А), Іванна Шумчук (8-А), як переможці обласного етапу, брали участь у фінальному та нагороджені Почесними відзнакими

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учениця Нововолинського наукового ліцею Friends здобула срібну нагороду на національного етапу найпрестижнішого конкурсу екологічного спрямування GENIUS Olympiad Ukraine 2023.Про це повідомляють у навчальному закладі.вчиться у 10-А класі і змогла стати однією з найкращих учасників національного етапу найпрестижнішого конкурсу екологічного спрямування GENIUS Olympiad Ukraine 2023. Учениця з Нововолинська здобула срібну нагороду.Інші представники наукового ліцею - Влада Войтович (10-А), Дарина Лозинська ( 9-А), Іванна Шумчук (8-А), як переможці обласного етапу, брали участь у фінальному та нагороджені Почесними відзнакими

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