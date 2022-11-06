Школярка з Волині завоювала «срібло» на Олімпіаді геніїв

Школярка з Волині завоювала «срібло» на Олімпіаді геніїв
Учениця Нововолинського наукового ліцею Friends здобула срібну нагороду на національного етапу найпрестижнішого конкурсу екологічного спрямування GENIUS Olympiad Ukraine 2023.

Про це повідомляють у навчальному закладі.

Кіра Нізамієва вчиться у 10-А класі і змогла стати однією з найкращих учасників національного етапу найпрестижнішого конкурсу екологічного спрямування GENIUS Olympiad Ukraine 2023. Учениця з Нововолинська здобула срібну нагороду.

Інші представники наукового ліцею - Влада Войтович (10-А), Дарина Лозинська ( 9-А), Іванна Шумчук (8-А), як переможці обласного етапу, брали участь у фінальному та нагороджені Почесними відзнакими

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: освіта, Україна, Волинь, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Школярка з Волині завоювала «срібло» на Олімпіаді геніїв
Сьогодні, 08:35
В МВС знають, як працювати в Криму та на Донбасі після деокупації
Сьогодні, 07:33
В Чехії почали виробництво гумових HIMARS
Сьогодні, 06:31
Волинян запрошують на військову службу у прикордонні підрозділи Волинського загону
Сьогодні, 05:28
Українку майже рік тримали в психлікарні за відмову від отримання паспорта РФ
Сьогодні, 03:41
Схожі новини
Сержантські лички замість учительства: у волинській теробороні служить директор школи. ВІДЕО Сержантські лички замість учительства: у волинській теробороні служить директор школи. ВІДЕО
06 листопад, 2022, 14:25
Волинянка презентувала Україну на міжнародному фестивалі української культури в Іспанії. ФОТО, ВІДЕО Волинянка презентувала Україну на міжнародному фестивалі української культури в Іспанії. ФОТО, ВІДЕО
27 вересень, 2022, 02:17
Волинянка пройшла відбір на навчання у престижному коледжі в Нідерландах Волинянка пройшла відбір на навчання у престижному коледжі в Нідерландах
17 липень, 2022, 16:15
Освіта під час війни: підсумки навчального року на Волині Освіта під час війни: підсумки навчального року на Волині
09 червень, 2022, 14:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Школярка з Волині завоювала «срібло» на Олімпіаді геніїв
Сьогодні, 08:35
 0
В МВС знають, як працювати в Криму та на Донбасі після деокупації
Сьогодні, 07:33
 0
В Чехії почали виробництво гумових HIMARS
Сьогодні, 06:31
 0
Волинян запрошують на військову службу у прикордонні підрозділи Волинського загону
Сьогодні, 05:28
 0
Українку майже рік тримали в психлікарні за відмову від отримання паспорта РФ
Сьогодні, 03:41
 0
Медіа
відео
1/8