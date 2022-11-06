Школярка з Волині завоювала «срібло» на Олімпіаді геніїв
Сьогодні, 08:35
Учениця Нововолинського наукового ліцею Friends здобула срібну нагороду на національного етапу найпрестижнішого конкурсу екологічного спрямування GENIUS Olympiad Ukraine 2023.
Про це повідомляють у навчальному закладі.
Кіра Нізамієва вчиться у 10-А класі і змогла стати однією з найкращих учасників національного етапу найпрестижнішого конкурсу екологічного спрямування GENIUS Olympiad Ukraine 2023. Учениця з Нововолинська здобула срібну нагороду.
Інші представники наукового ліцею - Влада Войтович (10-А), Дарина Лозинська ( 9-А), Іванна Шумчук (8-А), як переможці обласного етапу, брали участь у фінальному та нагороджені Почесними відзнакими
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Про це повідомляють у навчальному закладі.
Кіра Нізамієва вчиться у 10-А класі і змогла стати однією з найкращих учасників національного етапу найпрестижнішого конкурсу екологічного спрямування GENIUS Olympiad Ukraine 2023. Учениця з Нововолинська здобула срібну нагороду.
Інші представники наукового ліцею - Влада Войтович (10-А), Дарина Лозинська ( 9-А), Іванна Шумчук (8-А), як переможці обласного етапу, брали участь у фінальному та нагороджені Почесними відзнакими
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