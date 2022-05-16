В МВС знають, як працювати в Криму та на Донбасі після деокупації

В МВС знають, як працювати в Криму та на Донбасі після деокупації
У Міністерства внутрішніх справ є алгоритм роботи після деокупації частини Донецької та Луганської областей і Криму, які були дев'ять років під російським контролем.

Це буде комплексна, важка та рутинна робота на багато років, сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону, передає Gazeta.ua.

"У нас є розрахунки і особового складу, персоналу наших служб. І, звичайно, ми працюємо у тісній взаємодії і з Міноборони та з іншими міністерствами", – зазначив він.

Робота на звільнених територіях стосуватиметься і дошкільної освіти, і повернення програм підготовки у школах, і роботи адміністрацій, і роботи правоохоронного блоку, і роботи з колаборантами.

"Тобто повністю поновлення та встановлення державної влади на тимчасово окупованих територіях нашої держави", – пояснив міністр.

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Теги: МВС, Крим, Донбас
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