В МВС знають, як працювати в Криму та на Донбасі після деокупації
Сьогодні, 07:33
У Міністерства внутрішніх справ є алгоритм роботи після деокупації частини Донецької та Луганської областей і Криму, які були дев'ять років під російським контролем.
Це буде комплексна, важка та рутинна робота на багато років, сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону, передає Gazeta.ua.
"У нас є розрахунки і особового складу, персоналу наших служб. І, звичайно, ми працюємо у тісній взаємодії і з Міноборони та з іншими міністерствами", – зазначив він.
Робота на звільнених територіях стосуватиметься і дошкільної освіти, і повернення програм підготовки у школах, і роботи адміністрацій, і роботи правоохоронного блоку, і роботи з колаборантами.
"Тобто повністю поновлення та встановлення державної влади на тимчасово окупованих територіях нашої держави", – пояснив міністр.
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Це буде комплексна, важка та рутинна робота на багато років, сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону, передає Gazeta.ua.
"У нас є розрахунки і особового складу, персоналу наших служб. І, звичайно, ми працюємо у тісній взаємодії і з Міноборони та з іншими міністерствами", – зазначив він.
Робота на звільнених територіях стосуватиметься і дошкільної освіти, і повернення програм підготовки у школах, і роботи адміністрацій, і роботи правоохоронного блоку, і роботи з колаборантами.
"Тобто повністю поновлення та встановлення державної влади на тимчасово окупованих територіях нашої держави", – пояснив міністр.
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