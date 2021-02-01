Волинян запрошують на військову службу у прикордонні підрозділи Волинського загону

Волинян запрошують на військову службу у прикордонні підрозділи Волинського загону
Волинський прикордонний загін продовжує набір громадян на військову службу за контрактом та по мобілізації.

Про це повідомили у пресслужбі загону.

Для укомплектування вакантних посад прикордонних підрозділів, які здійснюють охорону кордону з Республікою Польща, набирають фахівців різних категорій, в тому числі й фельдшерів, кухарів та машиністів крану автомобільного.

Вимоги до машиністів: наявність посвідчення водія категорії С і посвідчення кранівника, досвід роботи.

Вимоги до фельдшерів: наявність відповідної медичної освіти «Лікувальна справа», «Фельдшер».

Також на офіцерські посади потрібні лікарі за спеціальністю хірург, травматолог і терапевт.

На службу приймаються громадяни віком від 18 до 60 років. Щомісячне грошове забезпечення - від 20 тисяч гривень.

З питань прийому, а також для з’ясування додаткової інформації по проходженню військової служби просимо звертатися до відділу комплектування прикордонного загону телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.


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Теги: військова служба, прикордонні підрозділи, Волинь
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