Волинян запрошують на військову службу у прикордонні підрозділи Волинського загону
Сьогодні, 05:28
Волинський прикордонний загін продовжує набір громадян на військову службу за контрактом та по мобілізації.
Про це повідомили у пресслужбі загону.
Для укомплектування вакантних посад прикордонних підрозділів, які здійснюють охорону кордону з Республікою Польща, набирають фахівців різних категорій, в тому числі й фельдшерів, кухарів та машиністів крану автомобільного.
Вимоги до машиністів: наявність посвідчення водія категорії С і посвідчення кранівника, досвід роботи.
Вимоги до фельдшерів: наявність відповідної медичної освіти «Лікувальна справа», «Фельдшер».
Також на офіцерські посади потрібні лікарі за спеціальністю хірург, травматолог і терапевт.
На службу приймаються громадяни віком від 18 до 60 років. Щомісячне грошове забезпечення - від 20 тисяч гривень.
З питань прийому, а також для з’ясування додаткової інформації по проходженню військової служби просимо звертатися до відділу комплектування прикордонного загону телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.
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Про це повідомили у пресслужбі загону.
Для укомплектування вакантних посад прикордонних підрозділів, які здійснюють охорону кордону з Республікою Польща, набирають фахівців різних категорій, в тому числі й фельдшерів, кухарів та машиністів крану автомобільного.
Вимоги до машиністів: наявність посвідчення водія категорії С і посвідчення кранівника, досвід роботи.
Вимоги до фельдшерів: наявність відповідної медичної освіти «Лікувальна справа», «Фельдшер».
Також на офіцерські посади потрібні лікарі за спеціальністю хірург, травматолог і терапевт.
На службу приймаються громадяни віком від 18 до 60 років. Щомісячне грошове забезпечення - від 20 тисяч гривень.
З питань прийому, а також для з’ясування додаткової інформації по проходженню військової служби просимо звертатися до відділу комплектування прикордонного загону телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.
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