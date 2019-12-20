Волинянин здобув срібло на міжнародному турнірі з боксу
Сьогодні, 02:17
Студент-першокурсник факультету фізичної культури, спорту та здоров'я ВНУ імені Лесі Українки вдало виступив на міжнародних змаганнях і здобув срібну нагороду.
Турнір INTERNATIONAL JUNIOR AND YOUTH MEN’S & WOMEN’S BOXING TOURNAMENT «DRACULA OPEN» відбувався упродовж 20–26 лютого в місті Арад в Румунії, - повідомляють у ВНУ імені Лесі Українки.
Всеволод Рибалко виступав у складі національної збірної команди України з боксу у ваговій категорії +92 кг. Юний спортсмен здобув срібну нагороду турніру, вигравши три поєдинки в представників Румунії, Вірменії. У фіналі Всеволод поступився боксерові з Італії.
Також днями у місті Хмельницький завершилася серія чемпіонатів України. У фінальних змаганнях із тхеквондо (ВТФ) у розділі «Керугі» за програмою XVIII літньої Універсіади України 2023 року третьокурсниця факультету філології та журналістики Софія Гурняк зайняла третє місце.
Готував спортсменку до змагань Ярослав Мицюк – керівник міської та обласної федерації тхеквондо, інструктор міжнародного класу, суддя національного категорії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Турнір INTERNATIONAL JUNIOR AND YOUTH MEN’S & WOMEN’S BOXING TOURNAMENT «DRACULA OPEN» відбувався упродовж 20–26 лютого в місті Арад в Румунії, - повідомляють у ВНУ імені Лесі Українки.
Всеволод Рибалко виступав у складі національної збірної команди України з боксу у ваговій категорії +92 кг. Юний спортсмен здобув срібну нагороду турніру, вигравши три поєдинки в представників Румунії, Вірменії. У фіналі Всеволод поступився боксерові з Італії.
Також днями у місті Хмельницький завершилася серія чемпіонатів України. У фінальних змаганнях із тхеквондо (ВТФ) у розділі «Керугі» за програмою XVIII літньої Універсіади України 2023 року третьокурсниця факультету філології та журналістики Софія Гурняк зайняла третє місце.
Готував спортсменку до змагань Ярослав Мицюк – керівник міської та обласної федерації тхеквондо, інструктор міжнародного класу, суддя національного категорії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянин здобув срібло на міжнародному турнірі з боксу
Сьогодні, 02:17
7 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 6 березня
06 березень, 23:23
На Волині зафіксували 15 випадків захворювання на кашлюк
06 березень, 22:58
Медіа