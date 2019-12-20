Волинянин здобув срібло на міжнародному турнірі з боксу

Волинянин здобув срібло на міжнародному турнірі з боксу
Студент-першокурсник факультету фізичної культури, спорту та здоров'я ВНУ імені Лесі Українки вдало виступив на міжнародних змаганнях і здобув срібну нагороду.

Турнір INTERNATIONAL JUNIOR AND YOUTH MEN’S & WOMEN’S BOXING TOURNAMENT «DRACULA OPEN» відбувався упродовж 20–26 лютого в місті Арад в Румунії, - повідомляють у ВНУ імені Лесі Українки.

Всеволод Рибалко виступав у складі національної збірної команди України з боксу у ваговій категорії +92 кг. Юний спортсмен здобув срібну нагороду турніру, вигравши три поєдинки в представників Румунії, Вірменії. У фіналі Всеволод поступився боксерові з Італії.

Також днями у місті Хмельницький завершилася серія чемпіонатів України. У фінальних змаганнях із тхеквондо (ВТФ) у розділі «Керугі» за програмою XVIII літньої Універсіади України 2023 року третьокурсниця факультету філології та журналістики Софія Гурняк зайняла третє місце.

Готував спортсменку до змагань Ярослав Мицюк – керівник міської та обласної федерації тхеквондо, інструктор міжнародного класу, суддя національного категорії.

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Теги: Волинь, спорт, бокс, змагання
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