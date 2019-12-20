Волинянин здобув срібло на міжнародному турнірі з боксу

Студент-першокурсник факультету фізичної культури, спорту та здоров'я ВНУ імені Лесі Українки вдало виступив на міжнародних змаганнях і здобув срібну нагороду.Турнір INTERNATIONAL JUNIOR AND YOUTH MEN’S & WOMEN’S BOXING TOURNAMENT «DRACULA OPEN» відбувався упродовж 20–26 лютого в місті Арад в Румунії, - повідомляють у ВНУ імені Лесі Українки.виступав у складі національної збірної команди України з боксу у ваговій категорії +92 кг. Юний спортсмен здобув срібну нагороду турніру, вигравши три поєдинки в представників Румунії, Вірменії. У фіналі Всеволод поступився боксерові з Італії.Також днями у місті Хмельницький завершилася серія чемпіонатів України. У фінальних змаганнях із тхеквондо (ВТФ) у розділі «Керугі» за програмою XVIII літньої Універсіади України 2023 року третьокурсниця факультету філології та журналістикизайняла третє місце.Готував спортсменку до змагань– керівник міської та обласної федерації тхеквондо, інструктор міжнародного класу, суддя національного категорії.