Українку майже рік тримали в психлікарні за відмову від отримання паспорта РФ
Сьогодні, 03:41
У Росії українку, яка була вивезена до РФ і відмовилася отримати російське громадянство, майже рік утримували в психлікарні і піддавали каральній психіатрії.
Правозахисники змогли звільнити жінку із медзакладу і повернути до України у лютому 2023 року, - повідомляє ТСН.
Цю історію розповів правозахисник Олексій Прянишников. За його словами, мешканку Харкова Ірину вивезли на автобусі до Бєлгорода у травні 2022 року. Після цього вона потрапила у пункт тимчасового утримання.
"У медичних документах зазначено, що Ірина приїхала в Бєлгород до родичів, проте сама вона каже, що ніяких родичів там ніколи не мала", – говорить Прянишников.
Через відмову повідомляти відомості про себе з пункту тимчасового утримання жінку відправили в бєлгородську психлікарню. Правозахисник зазначає, що це не є причиною для ув'язнення людини в психлікарні, проте цей випадок у його практиці вже не перший.
У психлікарні Бєлгорода Ірина пробула до 10 серпня 2022 року. Після цього її перевели до психлікарні Енгельса, де лікарі накачували її галоперидолом.
"Це нейролептик, застосовуваний в лікуванні шизофренії ще з радянських часів. У всьому цивілізованому світі вважається досить шкідливим препаратом, що має масу побічних ефектів", – додав Прянишников.
Цей випадок також ускладнювала відсутність у Ірини українських документів. У Росії жінку неодноразово шантажували можливістю виписатися з психлікарні в обмін на отримання російського паспорта, але Ірина не погоджувалася.
Син жінки шукав її протягом п'яти місяців. У вересні 2022 року він дізнався, що вона перебуває в лікарні в Енгельсі, проте через воєнний стан виїхати за матір'ю не зміг.
За словами Прянишникова, він приєднався до справи у січні. Син Ірини зміг отримати для неї в Україні "білий паспорт" – посвідчення особи громадянина України для повернення в країну.
21 лютого Прянишникову разом з саратовським адвокатом вдалося домогтися відвідування Ірини в психлікарні.
"Лікарі виявилися не дуже раді неоголошеному візиту, навіщось консультувалися з міграційним підрозділом МВС, але до обіду здалися і відпустили Ірину, знявши вимоги про вступ Ірини в громадянство РФ, що висувалися раніше", – говорить правозахисник.
Вже ввечорі 23 лютого Ірина перебувала у Харкові. Там жінка зустрілася з сином після 10 місяців розлуки.
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Правозахисники змогли звільнити жінку із медзакладу і повернути до України у лютому 2023 року, - повідомляє ТСН.
Цю історію розповів правозахисник Олексій Прянишников. За його словами, мешканку Харкова Ірину вивезли на автобусі до Бєлгорода у травні 2022 року. Після цього вона потрапила у пункт тимчасового утримання.
"У медичних документах зазначено, що Ірина приїхала в Бєлгород до родичів, проте сама вона каже, що ніяких родичів там ніколи не мала", – говорить Прянишников.
Через відмову повідомляти відомості про себе з пункту тимчасового утримання жінку відправили в бєлгородську психлікарню. Правозахисник зазначає, що це не є причиною для ув'язнення людини в психлікарні, проте цей випадок у його практиці вже не перший.
У психлікарні Бєлгорода Ірина пробула до 10 серпня 2022 року. Після цього її перевели до психлікарні Енгельса, де лікарі накачували її галоперидолом.
"Це нейролептик, застосовуваний в лікуванні шизофренії ще з радянських часів. У всьому цивілізованому світі вважається досить шкідливим препаратом, що має масу побічних ефектів", – додав Прянишников.
Цей випадок також ускладнювала відсутність у Ірини українських документів. У Росії жінку неодноразово шантажували можливістю виписатися з психлікарні в обмін на отримання російського паспорта, але Ірина не погоджувалася.
Син жінки шукав її протягом п'яти місяців. У вересні 2022 року він дізнався, що вона перебуває в лікарні в Енгельсі, проте через воєнний стан виїхати за матір'ю не зміг.
За словами Прянишникова, він приєднався до справи у січні. Син Ірини зміг отримати для неї в Україні "білий паспорт" – посвідчення особи громадянина України для повернення в країну.
21 лютого Прянишникову разом з саратовським адвокатом вдалося домогтися відвідування Ірини в психлікарні.
"Лікарі виявилися не дуже раді неоголошеному візиту, навіщось консультувалися з міграційним підрозділом МВС, але до обіду здалися і відпустили Ірину, знявши вимоги про вступ Ірини в громадянство РФ, що висувалися раніше", – говорить правозахисник.
Вже ввечорі 23 лютого Ірина перебувала у Харкові. Там жінка зустрілася з сином після 10 місяців розлуки.
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