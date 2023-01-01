Українку майже рік тримали в психлікарні за відмову від отримання паспорта РФ

Українку майже рік тримали в психлікарні за відмову від отримання паспорта РФ
У Росії українку, яка була вивезена до РФ і відмовилася отримати російське громадянство, майже рік утримували в психлікарні і піддавали каральній психіатрії.

Правозахисники змогли звільнити жінку із медзакладу і повернути до України у лютому 2023 року, - повідомляє ТСН.

Цю історію розповів правозахисник Олексій Прянишников. За його словами, мешканку Харкова Ірину вивезли на автобусі до Бєлгорода у травні 2022 року. Після цього вона потрапила у пункт тимчасового утримання.

"У медичних документах зазначено, що Ірина приїхала в Бєлгород до родичів, проте сама вона каже, що ніяких родичів там ніколи не мала", – говорить Прянишников.

Через відмову повідомляти відомості про себе з пункту тимчасового утримання жінку відправили в бєлгородську психлікарню. Правозахисник зазначає, що це не є причиною для ув'язнення людини в психлікарні, проте цей випадок у його практиці вже не перший.

У психлікарні Бєлгорода Ірина пробула до 10 серпня 2022 року. Після цього її перевели до психлікарні Енгельса, де лікарі накачували її галоперидолом.

"Це нейролептик, застосовуваний в лікуванні шизофренії ще з радянських часів. У всьому цивілізованому світі вважається досить шкідливим препаратом, що має масу побічних ефектів", – додав Прянишников.

Цей випадок також ускладнювала відсутність у Ірини українських документів. У Росії жінку неодноразово шантажували можливістю виписатися з психлікарні в обмін на отримання російського паспорта, але Ірина не погоджувалася.

Син жінки шукав її протягом п'яти місяців. У вересні 2022 року він дізнався, що вона перебуває в лікарні в Енгельсі, проте через воєнний стан виїхати за матір'ю не зміг.

За словами Прянишникова, він приєднався до справи у січні. Син Ірини зміг отримати для неї в Україні "білий паспорт" – посвідчення особи громадянина України для повернення в країну.

21 лютого Прянишникову разом з саратовським адвокатом вдалося домогтися відвідування Ірини в психлікарні.

"Лікарі виявилися не дуже раді неоголошеному візиту, навіщось консультувалися з міграційним підрозділом МВС, але до обіду здалися і відпустили Ірину, знявши вимоги про вступ Ірини в громадянство РФ, що висувалися раніше", – говорить правозахисник.

Вже ввечорі 23 лютого Ірина перебувала у Харкові. Там жінка зустрілася з сином після 10 місяців розлуки.

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Теги: росія, каральна психіатрія, злочин, війна
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