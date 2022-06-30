В Чехії почали виробництво гумових HIMARS

В Чехії почали виробництво гумових HIMARS
Чеська компанія Inflactech, яка спеціалізується на виготовленні надувних макетів військової техніки для введення ворога в оману, з огляду на повномасштабне вторгнення РФ в Україну запустила виробництво фальшивих HIMARS.

Про це в інтерв’ю Reuters і AP розповів генеральний директор Inflactech Войтех Фрессер, пише "Європейська правда".

Компанія, що базується в місті Децин на півночі Чехії, виробляє понад 30 різних надувних військових макетів – від танків і бронемашин до літаків і гаубиць. Потужність виробництва наразі становить до 50 макетів на місяць.

Надувна техніка призначена для введення в оману ворожі сили: через камери, тепловізори й радари їх змушують повірити, що вони засікли важливу ціль, і використати власну дорогу зброю для знищення "приманки" вартістю орієнтовно 100 тисяч доларів.

У виробництві Inflactech використовує легкі матеріали, такі як штучний шовк, тому загальна вага, приміром, фальшивого танка становить до 100 кілограмів. Для роботи з макетом потрібні чотири солдати, а для розгортання і надування "техніки" – 10 хвилин.

Рішення про експорт надувних макетів має бути схвалений урядом Чехії, куди саме вони продаються – в Inflactech не розкривають.

"Я можу собі уявити, що, якщо ми хочемо підтримати країну-партнера, яка перебуває в скруті, то ми могли б послати їй надувні приманки. Або вона вже має їх, а якщо ні, то обов'язково отримає", – так Фрессер відповів на питання, чи постачається продукція компанії в Україну.

Він також зазначив, що минулого року бізнес Inflactech зріс на більш як 30%, і очікується, що зростання буде вимірюватись двозначними числами ще принаймні три-п'ять років.

У ЗМІ припускають, що знищені надувні "приманки" могли бути подані Росією як докази знищення реактивних систем залпового вогню HIMARS, які дозволили українським силам з літа минулого року уражати російські цілі на відстані до 80 кілометрів углиб фронту.

За офіційними даними, загальний обсяг військового обладнання, які передали зі своїх складів Збройні сили Чехії, а також експортували чеські виробники зброї, становить понад 54,8 мільярда крон (приблизно 2,3 мільярда євро).

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Теги: Чехія, війна
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