В Чехії почали виробництво гумових HIMARS





Про це в інтерв’ю Reuters і AP розповів генеральний директор Inflactech Войтех Фрессер, пише



Компанія, що базується в місті Децин на півночі Чехії, виробляє понад 30 різних надувних військових макетів – від танків і бронемашин до літаків і гаубиць. Потужність виробництва наразі становить до 50 макетів на місяць.



Надувна техніка призначена для введення в оману ворожі сили: через камери, тепловізори й радари їх змушують повірити, що вони засікли важливу ціль, і використати власну дорогу зброю для знищення "приманки" вартістю орієнтовно 100 тисяч доларів.



У виробництві Inflactech використовує легкі матеріали, такі як штучний шовк, тому загальна вага, приміром, фальшивого танка становить до 100 кілограмів. Для роботи з макетом потрібні чотири солдати, а для розгортання і надування "техніки" – 10 хвилин.



Рішення про експорт надувних макетів має бути схвалений урядом Чехії, куди саме вони продаються – в Inflactech не розкривають.



"Я можу собі уявити, що, якщо ми хочемо підтримати країну-партнера, яка перебуває в скруті, то ми могли б послати їй надувні приманки. Або вона вже має їх, а якщо ні, то обов'язково отримає", – так Фрессер відповів на питання, чи постачається продукція компанії в Україну.



Він також зазначив, що минулого року бізнес Inflactech зріс на більш як 30%, і очікується, що зростання буде вимірюватись двозначними числами ще принаймні три-п'ять років.



У ЗМІ припускають, що знищені надувні "приманки" могли бути подані Росією як докази знищення реактивних систем залпового вогню HIMARS, які дозволили українським силам з літа минулого року уражати російські цілі на відстані до 80 кілометрів углиб фронту.



За офіційними даними, загальний обсяг військового обладнання, які передали зі своїх складів Збройні сили Чехії, а також експортували чеські виробники зброї, становить понад 54,8 мільярда крон (приблизно 2,3 мільярда євро).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чеська компанія Inflactech, яка спеціалізується на виготовленні надувних макетів військової техніки для введення ворога в оману, з огляду на повномасштабне вторгнення РФ в Україну запустила виробництво фальшивих HIMARS.Про це в інтерв’ю Reuters і AP розповів генеральний директор Inflactech Войтех Фрессер, пише "Європейська правда" Компанія, що базується в місті Децин на півночі Чехії, виробляє понад 30 різних надувних військових макетів – від танків і бронемашин до літаків і гаубиць. Потужність виробництва наразі становить до 50 макетів на місяць.Надувна техніка призначена для введення в оману ворожі сили: через камери, тепловізори й радари їх змушують повірити, що вони засікли важливу ціль, і використати власну дорогу зброю для знищення "приманки" вартістю орієнтовно 100 тисяч доларів.У виробництві Inflactech використовує легкі матеріали, такі як штучний шовк, тому загальна вага, приміром, фальшивого танка становить до 100 кілограмів. Для роботи з макетом потрібні чотири солдати, а для розгортання і надування "техніки" – 10 хвилин.Рішення про експорт надувних макетів має бути схвалений урядом Чехії, куди саме вони продаються – в Inflactech не розкривають."Я можу собі уявити, що, якщо ми хочемо підтримати країну-партнера, яка перебуває в скруті, то ми могли б послати їй надувні приманки. Або вона вже має їх, а якщо ні, то обов'язково отримає", – так Фрессер відповів на питання, чи постачається продукція компанії в Україну.Він також зазначив, що минулого року бізнес Inflactech зріс на більш як 30%, і очікується, що зростання буде вимірюватись двозначними числами ще принаймні три-п'ять років.У ЗМІ припускають, що знищені надувні "приманки" могли бути подані Росією як докази знищення реактивних систем залпового вогню HIMARS, які дозволили українським силам з літа минулого року уражати російські цілі на відстані до 80 кілометрів углиб фронту.За офіційними даними, загальний обсяг військового обладнання, які передали зі своїх складів Збройні сили Чехії, а також експортували чеські виробники зброї, становить понад 54,8 мільярда крон (приблизно 2,3 мільярда євро).

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