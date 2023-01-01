«Гвардія наступу» проходитиме підготовку протягом 2-4 місяців

«Гвардія наступу» проходитиме підготовку протягом 2-4 місяців
Штурмові бригади «Гвардії наступу», які готуються у складі Національної гвардії України, проходитимуть підготовку і злагодження протягом двох-чотирьох місяців.

Про це повідомив в ефірі проєкту Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії спікер НГУ Руслан Музичка.

За його словами, лише потім підрозділи будуть залучені до бойових дій.

«Ми робимо акцент на набір саме мотивованих людей і їхню якісну підготовку, на залучення інструкторів і командирів із бойовим досвідом. Коли пройде повний етап підготовки і бойове злагодження ротно-батальйонного рівня, може йтися про залучення їх до виконання задач на полі бою. Це залежатиме від того задуму, який матиме військово-політичне керівництво щодо застосування цих штурмових бригад – на якому напрямі, в якому обсязі. Наразі йдеться про їхнє повне комплектування і якісну підготовку, вона триватиме 2-4 місяці», - відповів він на запитання про перспективи задіяння «Гвардії наступу» до бойових дій.

За словами Музичка, у складі МВС формується вісім таких бригад, із них шість – у складі Нацгвардії. Усі вони формуються на базі наявних військових частин.

3 лютого Міністерство внутрішніх справ розпочало формування штурмових бригад «Гвардія наступу», частиною яких можуть стати добровольці. Доєднатися до «Гвардії наступу» можна через подачу анкети на сайті storm.mvs.gov.ua або у Центрах надання адміністративних послуг. Долучитися можна до таких бригад Нацгвардії «Буревій», «Червона Калина», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан», «Азов», бригади Нацполіції «Лють» та бригади Держприкордонслужби «Сталевий кордон».

На початку лютого в МВС повідомили, що загалом до «Гвардії наступу» на той час подали заявки понад вісім тисяч добровольців.

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Теги: Росія, Україна, війна
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