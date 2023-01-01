«Гвардія наступу» проходитиме підготовку протягом 2-4 місяців





Про це Руслан Музичка.



За його словами, лише потім підрозділи будуть залучені до бойових дій.



«Ми робимо акцент на набір саме мотивованих людей і їхню якісну підготовку, на залучення інструкторів і командирів із бойовим досвідом. Коли пройде повний етап підготовки і бойове злагодження ротно-батальйонного рівня, може йтися про залучення їх до виконання задач на полі бою. Це залежатиме від того задуму, який матиме військово-політичне керівництво щодо застосування цих штурмових бригад – на якому напрямі, в якому обсязі. Наразі йдеться про їхнє повне комплектування і якісну підготовку, вона триватиме 2-4 місяці», - відповів він на запитання про перспективи задіяння «Гвардії наступу» до бойових дій.



За словами Музичка, у складі МВС формується вісім таких бригад, із них шість – у складі Нацгвардії. Усі вони формуються на базі наявних військових частин.



3 лютого Міністерство внутрішніх справ розпочало формування штурмових бригад «Гвардія наступу», частиною яких можуть стати добровольці. Доєднатися до «Гвардії наступу» можна через подачу анкети на сайті storm.mvs.gov.ua або у Центрах надання адміністративних послуг. Долучитися можна до таких бригад Нацгвардії «Буревій», «Червона Калина», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан», «Азов», бригади Нацполіції «Лють» та бригади Держприкордонслужби «Сталевий кордон».



На початку лютого в МВС повідомили, що загалом до «Гвардії наступу» на той час подали заявки понад вісім тисяч добровольців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Штурмові бригади «Гвардії наступу», які готуються у складі Національної гвардії України, проходитимуть підготовку і злагодження протягом двох-чотирьох місяців.Про це повідомив в ефірі проєкту Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії спікер НГУЗа його словами, лише потім підрозділи будуть залучені до бойових дій.«Ми робимо акцент на набір саме мотивованих людей і їхню якісну підготовку, на залучення інструкторів і командирів із бойовим досвідом. Коли пройде повний етап підготовки і бойове злагодження ротно-батальйонного рівня, може йтися про залучення їх до виконання задач на полі бою. Це залежатиме від того задуму, який матиме військово-політичне керівництво щодо застосування цих штурмових бригад – на якому напрямі, в якому обсязі. Наразі йдеться про їхнє повне комплектування і якісну підготовку, вона триватиме 2-4 місяці», - відповів він на запитання про перспективи задіяння «Гвардії наступу» до бойових дій.За словами Музичка, у складі МВС формується вісім таких бригад, із них шість – у складі Нацгвардії. Усі вони формуються на базі наявних військових частин.3 лютого Міністерство внутрішніх справ розпочало формування штурмових бригад «Гвардія наступу», частиною яких можуть стати добровольці. Доєднатися до «Гвардії наступу» можна через подачу анкети на сайті storm.mvs.gov.ua або у Центрах надання адміністративних послуг. Долучитися можна до таких бригад Нацгвардії «Буревій», «Червона Калина», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан», «Азов», бригади Нацполіції «Лють» та бригади Держприкордонслужби «Сталевий кордон».На початку лютого в МВС повідомили, що загалом до «Гвардії наступу» на той час подали заявки понад вісім тисяч добровольців.

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